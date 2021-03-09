Ця проста вправа приведе у тонус м'язи попереку: відео

При малорухливому способі життя поперек – найвразливіше місце. Щоб зберегти здоров'я спини, виконуйте вправи для укріплення м'язів, не виходячи з дому. Одну з найефективніших показав лікар-реабілітолог Олександр Ледень.

Як довго ви сидите на робочому місці? Годину, дві? А може усі вісім годин не відриваєтесь від роботи? Так, за словами реабілітолога, постійне статичне навантаження призводить до того, що з'являється гіпертонус і знижується мобільність і в хребті, і в інших відділах тіла.

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Найчастіше прості вправи допомагають поліпшити поставу, гнучкість та рухливість хребта,

– зазначає Олександр Ледень, наводячи приклад однієї з вправ.

Зробіть випад вперед, руки разом, перед собою. Поверніть руки разом з корпусом в сторону ноги, яка попереду.

Необхідно виконувати цю вправу

Ця вправа активізує клубово-поперековий м'яз попереку, квадратний м'яз, косі м'язи живота, сприятливо впливає на мобільність в поперековому і грудному відділі хребта,

– запевняє фахівець.

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Не поспішайте, намагайтеся виконувати всі рухи плавно, не робіть вправу через біль.