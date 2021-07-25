Три варіанти смачного обіду для всієї родини: які продукти потрібні

У вихідні дні особливо хочеться порадувати сім'ю чимось смачним. Коли здоровий спосіб життя знаходиться на піку популярності, харчуватися хочеться збалансовано.

Три варіанти смачного обіду назвала фітнес-тренерка Марина Боржемська. Вони підійдуть для основного прийому їжі чи стануть прекрасним доповненням.

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ТОП-3 рецепти смачних обідів

Овочі з моцарелою

Інгредієнти:

Баклажани або кабачки – 150 грамів.

Помідори – 100 грамів.

Сир моцарела – 100 грамів.

Оливкова олія – 1 столова ложка.

Сіль – до смаку.

Перець – до смаку.

Баклажани або кабачки, помідори та моцарелу нарізаємо кружальцями й викладаємо у форму для запікання. Поливаємо олією і відправляємо в розігріту духовку на 25 – 30 хвилин.

Запечені овочі – відмінний варіант як для дорослих, так і для дітей / Фото Pixabay

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Салат з тунцем

Інгредієнти:

Тунець консервований – 50 грамів.

Рукола і листя салату – 20 грамів.

Насіння гарбуза – 10 грамів.

Бальзамічний соус – 1 чайна ложка.

Сіль – до смаку.

Перець – до смаку.

Зелень потрібно промити, просушити та викласти в глибоку тарілку. Додаємо до неї тунець і перемішуємо. Заправляємо салат соусом, сіллю і перцем до смаку. Готову страву посипаємо насінням гарбуза.

Куряче філе з коричневим рисом

Інгредієнти:

Рис коричневий – 50 грамів.

Куряче філе – 120 грамів.

Помідори Черрі – 4 штуки.

Листя салату – 20 грамів.

Оливкова олія – 2 чайні ложки.

Часник – 10 грамів.

Сіль – до смаку.

Перець – до смаку.

Рис промиваємо і заливаємо водою у співвідношенні 1 до 2,5. Солимо і накриваємо кришкою. Після закипання, зменшуємо вогонь і доводимо рис до готовності. Куряче філе маринуємо в оливковій олії зі спеціями. Запікаємо в духовці й подаємо разом з рисом і свіжими овочами з зеленню.