Три варіанти смачного обіду для всієї родини: які продукти потрібні
Джерело:інстаграм Марини Боржемської
У вихідні дні особливо хочеться порадувати сім'ю чимось смачним. Коли здоровий спосіб життя знаходиться на піку популярності, харчуватися хочеться збалансовано.
Три варіанти смачного обіду назвала фітнес-тренерка Марина Боржемська. Вони підійдуть для основного прийому їжі чи стануть прекрасним доповненням.
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ТОП-3 рецепти смачних обідів
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Овочі з моцарелою
Інгредієнти:
- Баклажани або кабачки – 150 грамів.
- Помідори – 100 грамів.
- Сир моцарела – 100 грамів.
- Оливкова олія – 1 столова ложка.
- Сіль – до смаку.
- Перець – до смаку.
Баклажани або кабачки, помідори та моцарелу нарізаємо кружальцями й викладаємо у форму для запікання. Поливаємо олією і відправляємо в розігріту духовку на 25 – 30 хвилин.
Запечені овочі – відмінний варіант як для дорослих, так і для дітей / Фото Pixabay
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Салат з тунцем
Інгредієнти:
- Тунець консервований – 50 грамів.
- Рукола і листя салату – 20 грамів.
- Насіння гарбуза – 10 грамів.
- Бальзамічний соус – 1 чайна ложка.
- Сіль – до смаку.
- Перець – до смаку.
Зелень потрібно промити, просушити та викласти в глибоку тарілку. Додаємо до неї тунець і перемішуємо. Заправляємо салат соусом, сіллю і перцем до смаку. Готову страву посипаємо насінням гарбуза.
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Куряче філе з коричневим рисом
Інгредієнти:
- Рис коричневий – 50 грамів.
- Куряче філе – 120 грамів.
- Помідори Черрі – 4 штуки.
- Листя салату – 20 грамів.
- Оливкова олія – 2 чайні ложки.
- Часник – 10 грамів.
- Сіль – до смаку.
- Перець – до смаку.
Рис промиваємо і заливаємо водою у співвідношенні 1 до 2,5. Солимо і накриваємо кришкою. Після закипання, зменшуємо вогонь і доводимо рис до готовності. Куряче філе маринуємо в оливковій олії зі спеціями. Запікаємо в духовці й подаємо разом з рисом і свіжими овочами з зеленню.