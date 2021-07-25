Три варианта вкусного обеда для всей семьи: какие продукты нужны

25 июля 2021 , 13:05
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Источник:

инстаграм Марины Боржемской

В выходные дни особенно хочется порадовать семью чем-то вкусным. Когда здоровый образ жизни находится на пике популярности, питаться хочется сбалансировано.

Три варианта вкусного обеда назвала фитнес-тренер Марина Боржемская. Они подойдут для основного приема пищи или станут прекрасным дополнением. 

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ТОП-3 рецепта вкусных обедов

  • Овощи с моцареллой

Ингредиенты:

  • Баклажаны или кабачки – 150 грамм.
  • Помидоры – 100 грамм.
  • Сыр моцарелла – 100 грамм.
  • Масло оливковое – 1 столовая ложка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.

Баклажаны или кабачки, помидоры и моцареллу нарезаем кружками и выкладываем в форму для запекания. Поливаем маслом и отправляем в разогретую духовку на 25 – 30 минут. 

Запеченные овощи – отличный вариант как для взрослых, так и для детей / Фото Pixabay

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  • Салат с тунцом

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 50 грамм.
  • Руккола и листья салата – 20 грамм.
  • Семечки тыквы – 10 грамм.
  • Бальзамический соус – 1 чайная ложка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.

Зелень нужно промыть, просушить и выложить в глубокую тарелку. Добавляем к ней тунец и перемешиваем. Заправляем салат соусом, солью и перцем по вкусу. Готовое блюдо посыпаем семечками тыквы.

  • Куриное филе с коричневым рисом

Ингредиенты:

  • Рис коричневый – 50 грамм.
  • Куриное филе – 120 грамм.
  • Помидоры черри – 4 штуки
  • Листья салата – 20 грамм.
  • Масло оливковое – 2 чайные ложки.
  • Чеснок – 10 грамм.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.

Рис промываем и заливаем водой в соотношении 1 к 2,5. Солим и накрываем крышкой. После закипания, уменьшаем огонь и доводим рис для готовности. Куриное филе маринуем в оливковом масле со специями. Запекаем в духовке и подаем вместе с рисом и свежими овощами с зеленью.

 

Автор: Наталя Бережна