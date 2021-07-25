Три варианта вкусного обеда для всей семьи: какие продукты нужны

В выходные дни особенно хочется порадовать семью чем-то вкусным. Когда здоровый образ жизни находится на пике популярности, питаться хочется сбалансировано.

Три варианта вкусного обеда назвала фитнес-тренер Марина Боржемская. Они подойдут для основного приема пищи или станут прекрасным дополнением.

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ТОП-3 рецепта вкусных обедов

Овощи с моцареллой

Ингредиенты:

Баклажаны или кабачки – 150 грамм.

Помидоры – 100 грамм.

Сыр моцарелла – 100 грамм.

Масло оливковое – 1 столовая ложка.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Баклажаны или кабачки, помидоры и моцареллу нарезаем кружками и выкладываем в форму для запекания. Поливаем маслом и отправляем в разогретую духовку на 25 – 30 минут.

Запеченные овощи – отличный вариант как для взрослых, так и для детей / Фото Pixabay

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Салат с тунцом

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 50 грамм.

Руккола и листья салата – 20 грамм.

Семечки тыквы – 10 грамм.

Бальзамический соус – 1 чайная ложка.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Зелень нужно промыть, просушить и выложить в глубокую тарелку. Добавляем к ней тунец и перемешиваем. Заправляем салат соусом, солью и перцем по вкусу. Готовое блюдо посыпаем семечками тыквы.

Куриное филе с коричневым рисом

Ингредиенты:

Рис коричневый – 50 грамм.

Куриное филе – 120 грамм.

Помидоры черри – 4 штуки

Листья салата – 20 грамм.

Масло оливковое – 2 чайные ложки.

Чеснок – 10 грамм.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Рис промываем и заливаем водой в соотношении 1 к 2,5. Солим и накрываем крышкой. После закипания, уменьшаем огонь и доводим рис для готовности. Куриное филе маринуем в оливковом масле со специями. Запекаем в духовке и подаем вместе с рисом и свежими овощами с зеленью.