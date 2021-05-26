Тренування для верхньої частини тіла: 7 вправ, які створять красивий рельєф

Ідеальна фізична форма не можлива без накачаних грудних м'язів і сильних плечей. А ще й настала ця пора, коли хочеться похизуватися в майці без рукавів. Ловіть тренування, яке допоможе вам набрати силу, збільшити розмір, поліпшити симетрію і загальну форму м'язів всієї верхньої частини тіла.
Шикарні ноги, сталевий прес та пружні сідниці – далеко не єдиний бонус, який можна отримати за допомогою крутих тренувань Каті Качан. На цей раз тренерка підготувала програму з семи вправ для красивої та сильної верхньої частини тіла.
І ще 6 простих та ефективних вправ для струнких ніг: домашнє тренування – відео
Комплекс прав для рельєфу верхньої частини тіла
- Біг на місці: 30 секунд;
- Махи гантелями: 30 секунд;
- Пружинки: 30 секунд;
- "Обійми ведмедя": 30 секунд;
- Динамічна планка: 30 секунд;
- Жим вгору: 30 секунд;
- Динамічна бічна планка: 30 секунд.
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