Справжня бомба для сідниць: короткий сет з трьох вправ, від якого м'язи горітимуть – відео

21 червня 2021 , 13:53
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Джерело:

інстаграм TrainAtHome

Багато хто мріє про красиві округлі сідниці. Але ж насправді досягти сексуальних форм не так вже й складно. Ефективні вправи + ваша цілеспрямованість – ось і весь секрет. Гайда тренуватися разом з Актив 24.

Тренери спортклубу Smidyuk Academy показали дієвий комплекс вправ для прокачування сідниць. Від цього сету м'язи горітимуть. Якщо тренуватися регулярно, то результат не заставить на себе чекати!

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Ефективні вправи для сідниць

  • Підйом тазу на одній нозі: 15 повторень на кожну ногу;
  • Підйом коліна лежачи: 20 повторень на кожну сторону;
  • Присідання зі стрибком: 15 повторів.
Настанова від тренерів: виконуйте 3 кола з перервою між ними в 1 хвилину.

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Автор: Назарій Сорока