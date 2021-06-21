Настоящая бомба для ягодиц: сет из трех упражнений, от которого мышцы будут гореть – видео

Многие мечтают о красивых округлых ягодицах. Но на самом деле достичь сексуальных форм не так уж и сложно. Эффективные упражнения + ваша целеустремленность – вот и весь секрет. Айда тренироваться вместе с Актив 24.

Тренеры спортклуба Smidyuk Academy показали действенный комплекс упражнений для прокачки ягодиц. От этого сета мышцы будут гореть. Если тренироваться регулярно, то результат не заставит себя ждать!

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Эффективные упражнения для ягодиц

Подъем таза на одной ноге: 15 повторений на каждую ногу;

Подъем колена лежа: 20 повторений на каждую сторону;

Приседания с прыжком: 15 повторов.

выполняйте 3 круга с перерывом между ними в 1 минуту.

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