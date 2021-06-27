Тренування з дитиною на руках: як виконувати вправи у форматі "мама + малюк" – відео
27 червня 2021 , 11:29Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Катерини Кононової
Фітнес з дитиною варто спробувати хоча б раз кожній мамі. Тренування, яке можна виконувати вдома, допоможе не лише привести тіло у форму, а й розважити малюка. Заняття займе усього кілька хвилин.
Заняття спортом разом з малюком – не тільки користь для вашої фігури, але й розвага для дитини. Не сперечаємось, часом не все може вийти так гладко, як цього хотілося б. Але тренерка Катерина Кононова підібрала кілька вправ у форматі "мама + дитина" і показала, як обіграти тренування.
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Вправи для спільного тренування з дитиною
- Присідання: 15 – 20 повторень;
- Випади: 12 – 15 повторень;
- Планка-"ведмідь": 10 – 12 повторень;
- Скручування на прес: 20 повторень.
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