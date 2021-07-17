Тренер показав шалене кардіо на тлі Палацу Пена у Португалії: відео

17 липня 2021 , 17:57
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Джерело:

інстаграм TrainAtHome

Енергійні тренування на свіжому повітрі – це відмінна можливість вибирати найяскравіші локації для занять спортом. Зберігайте відео, та виконуйте вправи у місцях, які надихнуть вас на нові особисті рекорди.

Так, тренер Роман Смідюк доводить те, що тренуватися можна де завгодно – навіть поряд з об'єктом, який входить у перелік Всесвітньої спадщини. Спортсмен показав своє кардіо, яке він виконував на тлі Національного Палацу Пена, що у Сінтра (Португалія).

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Вправи для кардіотренування на свіжому повітрі

  • Випад в стрибку права нога: по 30 секунд на кожну ногу;
  • Присідання зі стрибком на 45 градусів: 30 секунд.
Робіть 4 круги з перервою між ними 30 секунд.

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Автор: Назарій Сорока