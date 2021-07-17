Тренер показал безумное кардио на фоне Дворца Пена в Португалии: видео
17 июля 2021 , 17:57Читати новину українською
Источник:инстаграм TrainAtHome
Энергичные тренировки на свежем воздухе – это отличная возможность выбирать яркие локации для занятий спортом. Сохраняйте видео, и выполняйте упражнения в местах, которые вдохновят вас на новые личные рекорды.
Так, тренер Роман Смидюк доказывает то, что тренироваться можно где угодно – даже рядом с объектом, который входит в перечень Всемирного наследия. Спортсмен показал свое кардио, которое он выполнил на фоне Национального Дворца Пена, что в Синтра (Португалия).
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Упражнения для кардиотренировки на свежем воздухе
- Выпад в прыжке правая нога: по 30 секунд на каждую ногу;
- Приседания с прыжком на 45 градусов: 30 секунд.
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