Тренер показал безумное кардио на фоне Дворца Пена в Португалии: видео

Энергичные тренировки на свежем воздухе – это отличная возможность выбирать яркие локации для занятий спортом. Сохраняйте видео, и выполняйте упражнения в местах, которые вдохновят вас на новые личные рекорды.

Так, тренер Роман Смидюк доказывает то, что тренироваться можно где угодно – даже рядом с объектом, который входит в перечень Всемирного наследия. Спортсмен показал свое кардио, которое он выполнил на фоне Национального Дворца Пена, что в Синтра (Португалия).

И еще Сет энергичных упражнений для тренировки на свежем воздухе: видео

Упражнения для кардиотренировки на свежем воздухе

Выпад в прыжке правая нога: по 30 секунд на каждую ногу;

по 30 секунд на каждую ногу; Приседания с прыжком на 45 градусов: 30 секунд.

Делайте 4 круга с перерывом между ними 30 секунд.

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