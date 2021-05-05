ТОП-3 міфи про розвантажувальні дні, у які варто перестати вірити

Після тривалих свят багато хто буде влаштовувати розвантажувальні дні, аби знову схуднути. Проте не всі знають, як це працює, довіряючи поширеним міфам стосовно спалювання зайвих кілограмів.

Очікувано, що у післясвятковий період у прихильників правильного харчування настануть розвантажувальні дні. І спеціально для тих, хто відчуває провину за кожен зайвий шматок шашлику чи десерту, нутриціологиня Надія Пахірко розповіла, чи справді ефективно весь день "сидіти" лише на кефірі чи гречці.

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Міф 1. Організму необхідно відпочити від важкої їжі, йому потрібно очиститися від шлаків і токсинів, які накопичуються.

Правда. Наш організм самоочищається. Цілодобово у режимі нон-стоп організм знешкоджує і виводить продукти розпаду. Головне – не заважати йому, не порушувати природний хід процесів. Якщо ви п'єте достатню кількість води, стежте за своїм харчуванням, то всі відходи покинуть ваші клітини природним способом, каже Пахірко.

Міф 2. Я скину 2 – 3 кілограми за 1 розвантажувальний день. Я швидко схудну.

Правда. За словами нутриціологині, щоб скинути 2 кілограми жиру, вам потрібно створити дефіцит у 1800 кілокалорій (тобто з'їсти на 1800 кілокалорій менше, ніж передбачалося). А це неможливо, враховуючи, що денна калорійність, швидше за все, не перевищує цю цифру.

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Міф 3. Все, що скинеш під час розвантажувальних днів, назад не повертається.

Правда. День, проведений на гречці або кефірі, викличе нестачу енергії для забезпечення життєво-важливих функцій і ваш організм "ввімкне" режим порятунку. Він буде робити запаси на випадок нового стресу. Вас знову чекає переїдання, повернення й набір додаткової ваги.