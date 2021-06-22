Свинина з сезонними овочами: дієтолог показав на відео, як приготувати ситну вечерю

Свинина з овочами – ще один варіант швидкої й смачної вечері, який сподобається усім. Можна додати до м'яса будь-які овочі по сезону і подавати цю страву, як самостійну або з будь-яким гарніром.
Нарешті настало літо, яке тішить не лише теплом, а й свіжими овочами. Дієтолог Андрій Невський поділився рецептом ситної страви, яка відмінно підійде як на обід, так й на вечерю. Зберігайте відео та дивіться, як приготувати свинину з овочами.
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Свинина з овочами: покроковий рецепт
Інгредієнти
- картопля – 260 грамів;
- помідор – 215 грамів;
- кабачок – 200 грамів;
- морквина – 60 грамів;
- цибуля – 94 грами;
- свиняча лопатка – 535 грамів;
- часник – 10 грамів;
- томатна паста – 30 грамів;
- сіль, перець, приправи до смаку.
Як приготувати свинину з овочами
- Поріжте м'ясо невеликими шматочками, картоплю і кабачок – кубиками, цибулю – півкільцями, а моркву – соломкою.
- Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям, обсмажте м'ясо до золотої скоринки.
- Додайте моркву і цибулю, картоплю й кабачок.
- Зніміть з помідора шкірку, поріжте невеликими кубиками і додайте в сковороду.
- Змішайте томатну пасту, часник і спеції, додайте в сковороду.
- Закрийте кришкою і залиште тушкуватися на 20 – 25 хвилин.
Смачного!
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