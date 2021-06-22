Свинина с сезонными овощами: диетолог показал на видео, как приготовить сытный ужин

Свинина с овощами – еще один вариант быстрого и вкусного ужина, который понравится всем. Можно добавить к мясу любые овощи по сезону и подавать это блюдо, как самостоятельное или с любым гарниром.

Наконец наступило лето, которое радует не только теплом, но и свежими овощами. Диетолог Андрей Невский поделился рецептом сытного блюда, которое отлично подойдет как на обед, так и на ужин. Сохраняйте видео и смотрите, как приготовить свинину с овощами.

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Свинина с овощами: пошаговый рецепт

Ингредиенты

картофель – 260 граммов;

помидор – 215 граммов;

кабачок – 200 граммов;

морковка – 60 граммов;

лук – 94 грамма;

свиная лопатка – 535 граммов;

чеснок – 10 граммов;

томатная паста – 30 граммов;

соль, перец, приправы по вкусу.

Как приготовить свинину с овощами

Порежьте мясо небольшими кусочками, картофель и кабачок – кубиками, лук – полукольцами, а морковь – соломкой. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, обжарьте мясо до золотой корочки. Добавьте морковь и лук, картофель и кабачок. Снимите с помидора кожицу, порежьте небольшими кубиками и добавьте в сковороду. Смешайте томатную пасту, чеснок и специи, добавьте в сковороду. Закройте крышкой и оставьте тушиться на 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!

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