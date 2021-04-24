Підійде для тих, хто тримає піст: смачний рецепт супу з сочевиці

Великий піст у православних триватиме ще тиждень. Це означає, що всі рецепти вже були перевірені та використані.

Всім, хто тримає піст, хочеться приготувати щось новеньке. Однією з таких страв є сочевичний суп, рецептом якого поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Багато хто просив рецептик сочевичного супу. Ділюся з вами моїм улюбленим рецептом. Підійде і для тих, хто тримає піст,

– зазначила Боржемська.

Сочевичний суп

Інгредієнти:

Вода – 2,5 літра.

Сочевиця – 1 склянка.

Картопля – 3-4 штуки.

Морква – 2 штуки.

Цибуля – 1 штука.

Часник – 2 зубчики.

Перець капі – 2 штуки.

Перець чилі – 1 штука.

Сушена зелень – за смаком.

Суп з сочевиці – це смачно і корисно / Фото Pixabay

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Як приготувати: