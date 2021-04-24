Підійде для тих, хто тримає піст: смачний рецепт супу з сочевиці

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Великий піст у православних триватиме ще тиждень. Це означає, що всі рецепти вже були перевірені та використані.
Всім, хто тримає піст, хочеться приготувати щось новеньке. Однією з таких страв є сочевичний суп, рецептом якого поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Багато хто просив рецептик сочевичного супу. Ділюся з вами моїм улюбленим рецептом. Підійде і для тих, хто тримає піст,
– зазначила Боржемська.
Суп з сочевиці – це смачно і корисно / Фото Pixabay
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