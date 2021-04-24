Підійде для тих, хто тримає піст: смачний рецепт супу з сочевиці

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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Великий піст у православних триватиме ще тиждень. Це означає, що всі рецепти вже були перевірені та використані.

Всім, хто тримає піст, хочеться приготувати щось новеньке. Однією з таких страв є сочевичний суп, рецептом якого поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Багато хто просив рецептик сочевичного супу. Ділюся з вами моїм улюбленим рецептом. Підійде і для тих, хто тримає піст,
– зазначила Боржемська.

Сочевичний суп

Інгредієнти:

  • Вода – 2,5 літра.
  • Сочевиця – 1 склянка.
  • Картопля – 3-4 штуки.
  • Морква – 2 штуки.
  • Цибуля – 1 штука.
  • Часник – 2 зубчики.
  • Перець капі – 2 штуки.
  • Перець чилі – 1 штука.
  • Сушена зелень – за смаком.

Суп з сочевиці – це смачно і корисно / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Промиту сочевицю опускаємо в холодну воду.
  • Кубиками нарізаємо картоплю, кружечками – моркву, подрібнену цибулю. Кидаємо овочі в киплячу воду.
  • Додаємо нарізаний соломкою перець капі та чилі, сіль і спеції за смаком, сушену зелень, корінь петрушки. Варимо протягом 30 хвилин.
  • Збиваємо все блендером, додаємо часник і перемішуємо.

 