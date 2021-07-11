Стілець біля стіни: пекельна вправа, яка відмінно прокачує ноги та сідниці

13:33

Вправу "Стілець" люблять за те, що вона змушує працювати всі м'язи стегон, гомілок і сідниць. І якщо регулярно займатися, за місяць можна отримати форми мрії. А ще це мало не єдиний спосіб сидіти з користю для фізичної форми.