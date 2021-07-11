Стілець біля стіни: пекельна вправа, яка відмінно прокачує ноги та сідниці
11 липня 2021 , 13:33Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Smidyuk Academy
Вправу "Стілець" люблять за те, що вона змушує працювати всі м'язи стегон, гомілок і сідниць. І якщо регулярно займатися, за місяць можна отримати форми мрії. А ще це мало не єдиний спосіб сидіти з користю для фізичної форми.
Статичний присід біля стіни виглядає просто і невинно. Але постійте так мінімум 30 секунд і ваші м'язи будуть горіти. Якщо у вас немає часу на повноцінний комплекс тренувань, то ця вправа відмінно підійде для тонізації м'язів. Детальніше про неї розповіли у спортклубі Smidyuk Academy.
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Чим корисний "Стілець біля стіни"
- Навантажує квадрицепс, задню поверхню стегна, сідничні м'язи, плечовий пояс та м'язи кора.
- Вирівнює поставу.
- Сприяє зміцненню стоп.
- Підвищує баланс і витривалість.
Щоб отримати максимум від вправи, візьміть на озброєння ці поради
- Ноги розставляйте на відстані одна від одної.
- Кут під коліном в ідеалі повинен бути 90 градусів.
- Упор робіть на п'яти.
- Стоїмо до відчуття печіння в квадрицепсах.
- Для зменшення навантаження можна покласти руки на коліна. Щоб ускладнити вправу, візьміть додаткове навантаження.
Читайте також Як накачати плечі в домашніх умовах: сет вправ від зіркового тренера – відеоЦікавий факт. У 2008 році в'єтнамський фітнес-фахівець і доктор Тієнна Но утримувала присід біля стіни цілих 11 годин, 51 хвилин і 14 секунд. Її результат був занесений до Книги рекордів Гіннеса.