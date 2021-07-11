Стілець біля стіни: пекельна вправа, яка відмінно прокачує ноги та сідниці

11 липня 2021 , 13:33
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Джерело:

інстаграм Smidyuk Academy

Вправу "Стілець" люблять за те, що вона змушує працювати всі м'язи стегон, гомілок і сідниць. І якщо регулярно займатися, за місяць можна отримати форми мрії. А ще це мало не єдиний спосіб сидіти з користю для фізичної форми.

Статичний присід біля стіни виглядає просто і невинно. Але постійте так мінімум 30 секунд і ваші м'язи будуть горіти. Якщо у вас немає часу на повноцінний комплекс тренувань, то ця вправа відмінно підійде для тонізації м'язів. Детальніше про неї розповіли у спортклубі Smidyuk Academy.

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Чим корисний "Стілець біля стіни"

  • Навантажує квадрицепс, задню поверхню стегна, сідничні м'язи, плечовий пояс та м'язи кора.
  • Вирівнює поставу.
  • Сприяє зміцненню стоп.
  • Підвищує баланс і витривалість.

Щоб отримати максимум від вправи, візьміть на озброєння ці поради

  • Ноги розставляйте на відстані одна від одної.
  • Кут під коліном в ідеалі повинен бути 90 градусів.
  • Упор робіть на п'яти.
  • Стоїмо до відчуття печіння в квадрицепсах.
  • Для зменшення навантаження можна покласти руки на коліна. Щоб ускладнити вправу, візьміть додаткове навантаження.

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Цікавий факт. У 2008 році в'єтнамський фітнес-фахівець і доктор Тієнна Но утримувала присід біля стіни цілих 11 годин, 51 хвилин і 14 секунд. Її результат був занесений до Книги рекордів Гіннеса.

 

Автор: Назарій Сорока