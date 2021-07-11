Стульчик у стены: адское упражнение, которое отлично прокачивает ноги и ягодицы

13:33

Упражнение "Стульчик" любят за то, что оно заставляет работать все мышцы бедер, голеней и ягодиц. И если регулярно заниматься, за месяц можно получить формы мечты. А еще это чуть ли не единственный способ сидеть с пользой для физической формы.