Смачні квадратики з полуницею для дітей і дорослих: швидкий десерт без випічки

14 червня 2021 , 17:12
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Джерело:

Інстаграм Світлани Фус

У літню пору року хочеться побалувати себе і дітей чимось смачним, але легким. Сезонним десертом можна назвати квадратики з полуницею.

Ця страва не вимагає випікання, а значить приготувати її можна дуже швидко. Рецептом поділилася дієтологиня Світлана Фус.

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Квадратики з полуницею

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці – 250 грамів.
  • Какао – 50 грамів.
  • Банан – 1 штука.
  • Горіхи – до смаку.
  • Ізюм – до смаку.
  • Полуниця – до смаку.

Смачний десерт сподобається всім членам сім'ї / Фото ecoportal

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Як приготувати:

  • Вівсяні пластівці обсмажуємо на сухій сковороді.
  • У блендері до однорідної маси збиваємо пластівці, какао-порошок, родзинки, горіхи та банан.
  • Викладаємо суміш у формі прямокутника на папір для випічки.
  • Посипаємо десерт какао.
  • Ріжемо на квадратні шматки й на годину відправляємо в холодильник.
  • Готовий десерт прикрашаємо полуницею.

 

Автор: Наталя Бережна