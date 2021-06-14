Смачні квадратики з полуницею для дітей і дорослих: швидкий десерт без випічки

У літню пору року хочеться побалувати себе і дітей чимось смачним, але легким. Сезонним десертом можна назвати квадратики з полуницею.
Ця страва не вимагає випікання, а значить приготувати її можна дуже швидко. Рецептом поділилася дієтологиня Світлана Фус.
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Квадратики з полуницею
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці – 250 грамів.
- Какао – 50 грамів.
- Банан – 1 штука.
- Горіхи – до смаку.
- Ізюм – до смаку.
- Полуниця – до смаку.
Смачний десерт сподобається всім членам сім'ї / Фото ecoportal
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Як приготувати:
- Вівсяні пластівці обсмажуємо на сухій сковороді.
- У блендері до однорідної маси збиваємо пластівці, какао-порошок, родзинки, горіхи та банан.
- Викладаємо суміш у формі прямокутника на папір для випічки.
- Посипаємо десерт какао.
- Ріжемо на квадратні шматки й на годину відправляємо в холодильник.
- Готовий десерт прикрашаємо полуницею.