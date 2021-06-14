Вкусные квадратики с клубникой для детей и взрослых: быстрый десерт без выпечки

В летнее время года хочется побаловать себя и детей чем-то вкусным, но легким. Сезонным десертом можно назвать квадратики с клубникой.
Это блюдо не требует выпекания, а значит приготовить его можно очень быстро. Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус.
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Квадратики с клубникой
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 250 грамм.
- Какао – 50 грамм.
- Банан – 1 штука.
- Орехи – по вкусу.
- Изюм – по вкусу.
- Клубника – по вкусу.
Вкусный десерт понравится всем членам семьи / Фото ecoportal
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Как приготовить:
- Овсяные хлопья обжариваем на сухой сковороде.
- В блендере до однородной массы взбиваем хлопья, какао-порошок, изюм, орехи и банан.
- Выкладываем смесь в форме прямоугольника на бумагу для выпечки.
- Посыпаем десерт какао.
- Режем на квадратные куски и на час отправляем в холодильник.
- Готовый десерт украшаем клубникой.