Смачні холодні супи влітку: з чого їх краще готувати

Холодні супи стануть відмінним варіантом їжі в літній час. Вони вгамують голод і освіжать в спеку.

Приготувати літні супи можна досить швидко. Що для цього використовувати – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Влітку саме час їсти більше овочів! Крім приготування звичних салатів, урізноманітнити овочевий асортимент страв можна легкими холодними супами. Вони не тільки втамовують голод і освіжають у літню спеку, але ще будуть гарним джерелом рідини. До того ж готувати їх легко і швидко,

– зазначила Фус.

З чого готувати літні супи

Найпопулярнішими холодними супами влітку є: окрошка, гаспачо, холодні борщі, таратор та інші. Для приготування використовується нежирний кефір чи йогурт, кисле молоко, натуральний квас або вода.⁣⁣ ⠀

У літніх супах – багато овочів і зелені, а значить і вітамінів, мінералів і рослинної клітковини. Їх можна готувати з огірків, помідорів, буряків, щавлю, капусти, шпинату, редиски. Також використовуйте яйця, приготовані гриби, відварене м'ясо курки, індички або рибу.

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Кому не слід їсти холодні супи

Є категорія людей, яким слід відмовитися від супів, приготованих на основі кефіру або квасу. Вони не дуже підійдуть тим, хто має підвищену кислотність шлунка або хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, при жовчнокам'яній хворобі,

– уточнила Світлана Фус.

Вона підкреслила, що найважливіше – використовувати свіжі і якісні продукти для приготування супу. ⠀