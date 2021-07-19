Вкусные холодные супы летом: из чего их лучше готовить

Холодные супы станут отличным вариантом еды в летнее время. Они утолят голод и освежат в жару.

Приготовить летние супы можно достаточно быстро. Что для этого использовать – рассказала диетолог Светлана Фус.

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Летом самое время есть больше овощей! Кроме приготовления привычных салатов, разнообразить овощной ассортимент блюд можно легкими холодными супами. Они не только утоляют голод и освежают в летнюю жару, но еще будут хорошим источником жидкости. К тому же готовить их легко и быстро,

– отметила Фус.

Из чего готовить летние супы

Самыми популярными холодными супами летом являются: окрошка, гаспачо, холодные борщи, таратор и другие. Для приготовления используется нежирный кефир или йогурт, простокваша, натуральный квас или вода.⁣⁣⠀

В летних супах – много овощей и зелени, а значит и витаминов, минералов и растительной клетчатки. Их можно готовить из огурцов, помидоров, свеклы, щавеля, капусты, шпината, редиса. Также используйте яйца, приготовленные грибы, отварное мясо курицы, индейки или рыбу.

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Кому не следует есть холодные супы

Есть категория людей, которым следует отказаться от супов, приготовленных на основе кефира или кваса. Они не очень подойдут тем, кто имеет повышенную кислотность желудка или хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, при желчнокаменной болезни,

– уточнила Светлана Фус.

Она подчеркнула, что самое важное – использовать свежие и качественные продукты для приготовления супа.⠀