Смачна запіканка з простих продуктів: корисний рецепт від відомої дієтологині

2 червня 2021 , 16:59
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Світлани Фус

Кожен день питання, що ж приготувати сьогодні, виникає у всіх господинь. Однією зі страв, яка точно сподобається сім'ї, стане смачна запіканка.

Основні інгредієнти – кабачки та помідори. Рецептом поділилася дієтологиня Світлана Фус.

Важливо ⁣Чим небезпечне голодування: факти, яких ви не знали

Кабачкова запіканка з помідорами

Інгредієнти:

  • Кабачки – 800 грамів.
  • Помідор – 1 штука.
  • Яйця – 2 штуки.
  • Сіль – до смаку.
  • Твердий сир – 120 грамів.
  • Пшеничне борошно – 120 грамів.
  • Рослинна олія – 1 чайна ложка. ⁣⁣⠀

На приготування запіканки піде трохи часу / Фото eda

Цікаво Як тримати руки в тонусі: наочне відео від чемпіонки України

Як приготувати:

  • Кабачки миємо й очищаємо від шкірки. Натираємо на крупній тертці.
Порада від дієтологині: помідор не має бути переспілим.
  • Кабачкову масу віджимають від зайвого соку. Додаємо яйця й добре перемішуємо.
  • Подрібнюємо сир і половину додаємо до кабачкової маси. Солимо все й перемішуємо.
  • Додаємо просіяне борошно.
  • Помідор нарізаємо круглими скибочками й викладаємо поверх кабачків.⁣⁣ ⠀
  • Посипаємо запіканку сиром, що залишився, й відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  • Готова запіканка має охолонути, після чого страву можна подавати.

 

Автор: Наталя Бережна