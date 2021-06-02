Смачна запіканка з простих продуктів: корисний рецепт від відомої дієтологині

Кожен день питання, що ж приготувати сьогодні, виникає у всіх господинь. Однією зі страв, яка точно сподобається сім'ї, стане смачна запіканка.
Основні інгредієнти – кабачки та помідори. Рецептом поділилася дієтологиня Світлана Фус.
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Кабачкова запіканка з помідорами
Інгредієнти:
- Кабачки – 800 грамів.
- Помідор – 1 штука.
- Яйця – 2 штуки.
- Сіль – до смаку.
- Твердий сир – 120 грамів.
- Пшеничне борошно – 120 грамів.
- Рослинна олія – 1 чайна ложка. ⠀
На приготування запіканки піде трохи часу / Фото eda
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Як приготувати:
- Кабачки миємо й очищаємо від шкірки. Натираємо на крупній тертці.
- Кабачкову масу віджимають від зайвого соку. Додаємо яйця й добре перемішуємо.
- Подрібнюємо сир і половину додаємо до кабачкової маси. Солимо все й перемішуємо.
- Додаємо просіяне борошно.
- Помідор нарізаємо круглими скибочками й викладаємо поверх кабачків. ⠀
- Посипаємо запіканку сиром, що залишився, й відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Готова запіканка має охолонути, після чого страву можна подавати.