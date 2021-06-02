Вкусная запеканка из простых продуктов: полезный рецепт от известного диетолога

Каждый день вопрос, что же приготовить сегодня, возникает у всех хозяев. Одним из блюд, которое точно понравится семье, станет вкусная запеканка.
Основные ингредиенты – кабачки и помидоры. Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус.
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Кабачковая запеканка с помидорами
Ингредиенты:
- Кабачки – 800 грамм.
- Помидор – 1 штука.
- Яйца – 2 штука.
- Соль – по вкусу.
- Твердый сыр – 120 грамм.
- Пшеничная мука – 120 грамм.
- Растительное масло – 1 чайная ложка. ⠀
На приготовление запеканки уйдет немного времени / Фото eda
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Как приготовить:
- Кабачки моем и очищаем от кожицы. Натираем на крупной терке.
- Кабачковую массу отжимаем от лишнего сока. Добавляем яйца и хорошо перемешиваем.
- Измельчаем сыр и половину добавляем к кабачковой массе. Солим все и перемешиваем.
- Добавляем просеянную муку.
- Помидор нарезаем круглыми ломтиками и выкладываем поверх кабачкового слоя.⠀
- Посыпаем запеканку оставшимся сыром и отправляем в разогретой до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Готовая запеканка должна остыть, после чего блюдо можно подавать.