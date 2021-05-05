Скільки води потрібно пити під час тренування

Під час тренування можна й навіть потрібно пити. Але мало хто знає, скільки саме варто споживати рідини у процесі заняття в спортзалі.

Одна з перших проблем, з якими стикаються початківці – вода під час тренування у тренажерному залі. З цього питання часто є суперечливі думки: одні люди запевняють, що пити воду під час спортивних занять необхідно, інші – що категорично не рекомендується.

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Проте, як пишуть у спортклубі Smidyuk Academy з посиланням на рекомендації American College of Sports Medicine, необхідно вживати 80 – 200 мілілітрів води кожні 20 хвилин при фізичних навантаженнях тривалістю близько години.

Звичайно, точна норма залежить від багатьох критеріїв: від інтенсивності тренування, частоти потовиділення, температури повітря. Але пити воду у процесі тренувань не тільки можна, а й потрібно.

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