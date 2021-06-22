Скільки цукру у фруктах: факти, які має знати кожен

У довгоочікуваний сезон фруктів всі хочуть поласуватися соковитими смаколиками. Однак варто зважати, що у фруктах міститься багато цукру.

Від цього потрібно відштовхуватися, плануючи порцію перекусу. Скільки цукру у різних фруктах – розповіла блогерка Aleksa Svarovskyh.

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Кращі фрукти – це овочі (с). Організації, які досліджують, що і скільки їсти, аби передчасно не померти, рекомендують за день з'їдати 2 цілі фрукти (обов'язково різних щоразу) або чашку ягід,

– зазначила Aleksa Svarovskyh.

Скільки цукру у 100 грамах фруктів

Грейпфрут – 7 грамів.

Диня – 7 грамів.

Персик – 8 грамів.

Апельсин – 8 грамів.

Ківі – 8 грамів.

Мандарин – 8 грамів.

Яблуко – 9 грамів.

Груша – 10 грамів.

Варто стежити за порцією фруктів, адже в них багато цукру / Фото Pixabay

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Слива – 10 грамів.

Інжир – 11 грамів.

Ананас – 12 грамів.

Гранат – 15 грамів.

Хурма – 15 грамів.

Виноград – 15 грамів.

Банан – 19 грамів.

Сухофрукти – 66 грамів.

Сухофрукти є цукровою бомбою / Фото Pixabay