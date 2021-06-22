Сколько сахара в фруктах: факты, которые должен знать каждый

В долгожданный сезон фруктов все хотят полакомиться сочными вкусностями. Однако стоит учитывать, что в фруктах содержится много сахара.
От этого нужно отталкиваться, планируя порцию перекуса. Сколько сахара в разных фруктах – рассказала блогер Aleksa Svarovskyh.
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Лучшие фрукты – это овощи (с). Организации, которые исследуют, что и сколько есть, чтобы преждевременно не умереть, рекомендуют в день съедать 2 целых фрукта (обязательно разных каждый раз) или чашку ягод,
– отметила Aleksa Svarovskyh.
Сколько сахара в 100 граммах фруктов
- Грейпфрут – 7 граммов.
- Дыня – 7 граммов.
- Персик – 8 граммов.
- Апельсин – 8 граммов.
- Киви – 8 граммов.
- Мандарин – 8 граммов.
- Яблоко – 9 граммов.
- Груша – 10 граммов.
Следует следить за порцией фруктов, ведь в них много сахара / Фото Pixabay
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- Слива – 10 граммов.
- Инжир – 11 граммов.
- Ананас – 12 граммов.
- Гранат – 15 граммов.
- Хурма – 15 граммов.
- Виноград – 15 граммов.
- Банан – 19 граммов.
- Сухофрукты – 66 граммов.
Сухофрукты являются сахарной бомбой / Фото Pixabay