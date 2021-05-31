Сідничний місток зі штангою: тренер показав на відео, як виконувати вправу правильно

Сідничний місток – незвичне для багатьох вправа. З усім тим, це один з найкращих рухів, який прицільно направлений на зміцнення і ріст сідничних м'язів. Звертаємо увагу на всі нюанси техніки, щоб навчитися робити вправу правильно, безпечно і ефективно.
Сідничний місток – ідеальна вправа для того, щоб підтягнути сідниці, не перекачавши при цьому стегна. А якщо його виконувати на тренажері Сміта – це варіант, в якому у вас є можливість ускладнити вправу і зберегти навантаження для м'язів сідниць і задньої поверхні стегна.
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І тренер Олексій Курзін показав, як безпечно виконувати сідничний місток без шкоди для здоров'я.
Сідничний місток: техніка виконання вправи
- Встановіть гриф у тренажері Сміта на висоті горизонтальної лави.
- Саму лаву потрібно розташувати так, щоб у вихідному положенні ваші лопатки були на спинці лави, а гриф – на рівні тазостегнових кісток.
- Розташуйтеся на лаві, стопи поставте на підлогу, гомілку перпендикулярно підлозі, ноги на рівні плечей або трохи ширше.
- Зніміть гриф з упорів, таз з грифом опустіть вниз, але не торкайтеся підлоги.
- Руками можете триматися за гриф.
- На видиху підніміть таз і штангу до паралелі тулуба і стегон з підлогою.
- Досягнувши верхньої точки амплітуди повільно опустіться у початкове положення.
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