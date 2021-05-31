Ягодичный мостик со штангой: тренер показал на видео, как выполнять упражнение правильно

Ягодичный мостик – необычное для многих упражнение. Со всем тем, это одно из лучших движений, которое прицельно направлено на укрепление и рост ягодичных мышц. Обращаем внимание на все нюансы техники, чтобы научиться делать упражнение правильно, безопасно и эффективно.

Ягодичный мостик – идеальное упражнение для того, чтобы подтянуть ягодицы, не перекачав при этом бедра. А если его выполнять на тренажере Смита – это вариант, в котором у вас есть возможность усложнить упражнение и сохранить нагрузки для мышц ягодиц и задней поверхности бедра.

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И тренер Алексей Курзин показал, как безопасно выполнять ягодичный мостик без вреда для здоровья.

Ягодичный мостик: техника выполнения упражнения

Установите гриф в тренажере Смита на высоте горизонтальной скамье. Саму скамейку нужно расположить так, чтобы в исходном положении ваши лопатки были на спинке скамьи, а гриф – на уровне тазобедренных костей. Расположитесь на скамье, стопы поставьте на пол, голень перпендикулярно полу, ноги на уровне плеч или чуть шире. Снимите гриф с упоров, таз с грифом опустите вниз, но не касайтесь пола. Руками можно держаться за гриф. На выдохе поднимите таз и штангу до параллели туловища и бедер с полом. Достигнув верхней точки амплитуды медленно опуститесь в исходное положение.

Не используйте с первого раза большую нагрузку, отработайте технику на пустом грифе.

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