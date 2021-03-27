Швидкі перекуси в мікрохвильовці: 3 крутих і смачних рецепти

Перекуси потрібні кожній людині протягом дня, тому мають бути корисними. Вони допомагають протриматися до основного прийому їжі.

Які перекуси можна швидко приготувати в мікрохвильовці, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Перекуси необхідні нам для підтримки енергії протягом дня і рівного рівня цукру у крові. Робіть їх 2-3 рази на день – так ви не будете відчувати голоду і дискомфорту при схудненні. Питання про мікрохвильовку звучить дуже часто – тому вирішила запропонувати вам кілька рецептів,

– зазначила Медушкіна.

3 перекуси, які можна приготувати в мікрохвильовці

1. Сирна запіканка за 10 хвилин

168 кКал на 100 грамів.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 17,6/4,2/14,2.

Інгредієнти:

Сир – 180 грамів.

Яйце – 1 штука.

Борошно – 30 грамів.

Кефір – 70 мілліграмів.

Ягоди – за смаком.

Цукрозамінник – за бажанням.

Як приготувати:

Збиваємо яйце, додаємо сир і перемішуємо. Вливаємо кефір, перемішуємо. Перекладаємо масу в форму, посипаємо ягодами і відправляємо в мікрохвильовку на 5 хвилин.

Смачну сирну запіканку можна приготувати всього за кілька хвилин / Фото pinterest

2. Гарячий бутерброд з яйцем-пашот

182 кКал на 100 грамів.

БЖВ: 9,4/7,3/18,4.

Інгредієнти:

Сметана – 0,5 склянки.

Яйця – 2 штуки.

Зелена цибуля – 1 перо.

Хліб – 1 скибочка.

Паприка – 1 щіпка.

Сіль – за смаком.

Як приготувати:

Сметану викладаємо у контейнер, додаємо рубаний лук і перемішуємо. У сметані робимо невелике заглиблення і розбиваємо туди яйця. Накриваємо контейнер кришкою і ставимо в мікрохвильовку на 1,5-2 хвилини (стежте, щоб приготувалися яєчні білки). Викладаємо яйця і сметану на підсмажений хліб і посипаємо паприкою.

Гарячий бутерброд стане відмінним перекусом​ / Фото pixabay

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3. Вівсяномлинець

181 кКал на 100 грамів.

БЖВ: 8,5/9/7.

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці – 2 столових ложки.

Молоко – 60 мілілітрів.

Яйце – 1 штука.

Сіль – за смаком.

Як готувати:

У посуд для мікрохвильовки висипаємо вівсяні пластівці, вливаємо молоко, збиваємо яйце і ретельно перемішуємо. Тісто має бути рідким. Ставимо у мікрохвильовку на 3 хвилини. За бажанням можна додати 20 грамів сиру до 20% жирності.

Популярний вівсяномлинець можна приготувати у мікрохвильовці / Фото fotostrana