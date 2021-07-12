Це веде до набору ваги. Як правильно їсти шоколад при схудненні, щоб не зриватися, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Як їсти шоколад, щоб знижувати вагу

Часто люди прагнуть заїсти "смаколиками", шоколадом, у тому числі дратівливість, апатію, депресію. І їдять значно більше, ніж потрібно їхньому тілу. А чим більше зайвого ми їмо, тим у нас більше зайвої ваги,

– зазначила Кален.

Вона уточнила, що на відміну від багатьох інших солодощів, шоколад має антидепресивні властивості. Це пояснюється тим, що він містить підвищену кількість флавоноїдів, які й роблять продукт антидепресантом.

За словами Кален, вчені підтвердили, що у любителів темного шоколаду ризик появи симптомів депресії на 70% нижчий, ніж у тих, хто його не їсть.

Шоколад "вбиває" депресію / Фото Pixabay

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Їмо темний шоколад, і настрій у нас прекрасний. А якщо настрій прекрасний, то вже мало що дратує, і заїдати емоції не доводиться! А оскільки емоції не заїдаємо, то кількість їжі, що з'їдається, скорочується. І вага починає знижуватися!

– додала експертка.

Крім того, шоколад покращує роботу мозку та підвищує працездатність.

Для того щоб шоколад не заважав схудненню й не позначався негативно на фігурі, його слід їсти тільки тоді, коли є відчуття голоду. При цьому порція має становити до 50 грамів.