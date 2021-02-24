Що заважає вам схуднути: 5 нешкідливих звичок, від яких потрібно позбутися

Джерело:Інстаграм Олени Кален
Якщо ви давно намагаєтеся знизити вагу, але процес не йде – слід звернути увагу на свої повсякденні звички.
Які звички заважають схудненню – пояснила експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Деякі звички, які ми вважаємо нешкідливими, насправді можуть принести суттєву шкоду здоров'ю і перешкодити зниженню ваги,
– зазначила Кален.
Ця звичка призводить не тільки до переїдання, але і до набору зайвої ваги. Це пов'язано з тим, що мозок зосереджений на відео і не помічає насичення. Для того щоб уникнути переїдання – концентруйтеся на їжі і стежте за сигналами організму.
За словами експертки, хронічний недосип є причиною передчасного старіння і негативно позначається на здоров'ї. Не варто думати, що на вихідних ви зможете все наздогнати і виспатися – незворотні процеси запущені.
Самокритика знижує самооцінку і змушує відмовитися від своїх цілей. Позбавляйтеся від цього – фокусуйтеся на своїх успіхах і досягненнях, і не порівнюйте себе з іншими.
Забудьте про їжу перед телевізором / Фото Pixabay
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За словами Кален, "гортання стрічки у ліжку суттєво погіршує якість сну".
Штучне світло від смартфона викликає прилив бадьорості та адреналіну, людина не може повноцінно розслабитися і відпочити. Це призводить до безсоння і хронічної втоми. Замість використання телефону перед сном краще почитати або провести медитацію,
– резюмувала експертка.