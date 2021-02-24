Що заважає вам схуднути: 5 нешкідливих звичок, від яких потрібно позбутися

Якщо ви давно намагаєтеся знизити вагу, але процес не йде – слід звернути увагу на свої повсякденні звички.

Які звички заважають схудненню – пояснила експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Деякі звички, які ми вважаємо нешкідливими, насправді можуть принести суттєву шкоду здоров'ю і перешкодити зниженню ваги,

– зазначила Кален.

5 звичок, які заважають схуднути

Їсти перед телевізором

Ця звичка призводить не тільки до переїдання, але і до набору зайвої ваги. Це пов'язано з тим, що мозок зосереджений на відео і не помічає насичення. Для того щоб уникнути переїдання – концентруйтеся на їжі і стежте за сигналами організму.

Не висипатися в будні дні

За словами експертки, хронічний недосип є причиною передчасного старіння і негативно позначається на здоров'ї. Не варто думати, що на вихідних ви зможете все наздогнати і виспатися – незворотні процеси запущені.

Критика

Самокритика знижує самооцінку і змушує відмовитися від своїх цілей. Позбавляйтеся від цього – фокусуйтеся на своїх успіхах і досягненнях, і не порівнюйте себе з іншими.

Забудьте про їжу перед телевізором / Фото Pixabay

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Негативне мислення

Неприємні спогади і похмурі думки руйнують нервову систему і фізичне здоров'я. Таким чином, незадоволені люди перестають радіти дрібницям

Соціальні мережі перед сном

За словами Кален, "гортання стрічки у ліжку суттєво погіршує якість сну".

Штучне світло від смартфона викликає прилив бадьорості та адреналіну, людина не може повноцінно розслабитися і відпочити. Це призводить до безсоння і хронічної втоми. Замість використання телефону перед сном краще почитати або провести медитацію,

– резюмувала експертка.