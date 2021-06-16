Справжня вітамінна бомба: 3 зелених овочі, які мають бути в літньому меню

Літо – сезон свіжих фруктів і овочів. У раціоні їх повинно бути багато й різних.

Корисними є зелені овочі, які багатьма недооцінюються. Які з них важливо ввести у меню, розповіла нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Всі знають, що їсти зелені овочі корисно. Всі знають, але мало хто їсть. Здебільшого, крім огірка, ну і, можливо, зеленого перцю, і рідше броколі, інших продуктів цієї групи в раціоні не зустрінеш. Але багато хто з них – справжня вітамінна бомба!

– зазначила Нікітчук.

За її словами, зелені овочі – джерело різних вітамінів.

Зелені овочі – чемпіони за вмістом вітаміну К, що впливає на згортання крові, здоров'я кісток, серця і судин, мозку і нервової системи, нирок, ендокринної системи, – пояснила нутриціологиня.

Крім того, в овочах багато клітковини, яка потрібна для травлення.

3 овочі, які слід додати у меню

Броколі

Багата калієм, фосфором, кальцієм, магнієм, залізом, цинком, марганцем, сіркою. Містить вітаміни С, всю група В, РР, Е, К, провітамін А. Крім того, "незамінні амінокислоти в її складі дорівнюють броколі до яловичини, а речовина сульфорафан вбиває шкідливі бактерії, що викликають виразку і рак".

Селера

Також багатий на вітаміни й мікроелементи. Селера дає сечогінний і послаблювальний ефект, а у поєднанні з м'ясом сприяє виділенню шлункового соку і засвоєнню їжі.

Зелені овочі повинні бути в раціоні / Фото Pixabay

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Спаржа

Містить багато води, клітковини й білка. Цей низькокалорійний овоч багатий на вітаміни групи В, С, К, E, бета-каротином, фолієвою кислотою. Спаржа сприяє виведенню рідини та зменшенню набряків.

Це лише мала частина того, що ми можемо ввести до свого раціону, щоб урізноманітнити його. Питання лише в тому, щоб це стало звичкою. Вчіться смачно і правильно їх готувати,

– резюмувала Светлана Нікітчук.