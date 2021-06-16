Настоящая витаминная бомба: 3 зеленых овоща, которые должны быть в летнем меню

Лето – сезон свежих фруктов и овощей. В рационе их должно быть много и разных.

Полезными являются зеленые овощи, которые многими недооцениваются. Какие из них важно ввести в меню, рассказала нутрициолог Светлана Никитчук.

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Все знают, что есть зеленые овощи полезно. Все знают, но мало кто ест. Как правило, кроме огурца, ну и, возможно, зеленого перца, и реже брокколи, других продуктов этой группы в рационе не встретишь. А ведь многие из них – настоящая витаминная бомба!

– отметила Никитчук.

По ее словам, зеленые овощи – кладезь различных витаминов.

Зеленые овощи – чемпионы по содержанию витамина К, влияющего на свертываемость крови, здоровье костей, сердца и сосудов, мозга и нервной системы, почек, эндокринной системы, – пояснила нутрициолог.

Кроме того, в овощах много клетчатки, которая нужна для пищеварения.

3 овоща, которые следует добавить в меню

Брокколи

Богата калием, фосфором, кальцием, магнием, железом, цинком, марганцем, серой. Содержит витамины С, всю группа В, РР, Е, К, провитамин А. Кроме того, "незаменимые аминокислоты в ее составе приравнивают брокколи к говядине, а вещество сульфорафан убивает вредные бактерии, вызывающие язву и рак".

Сельдерей

Также богат витаминами и микроэлементами. Сельдерей оказывает мочегонный и слабительный эффект, а в сочетании с мясом способствует выделению желудочного сока и усвоению пищи.

Зеленые овощи должны быть в рационе / Фото Pixabay

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Спаржа

Содержит много воды, клетчатки и белка. Этот низкокалорийный овощ богат витаминами группы В, С, К, E, бета-каротином, фолиевой кислотой. Спаржа способствует выведению жидкости и уменьшению отеков.

Это лишь малая часть того, что мы можем ввести в свой рацион, чтобы разнообразить его. Вопрос лишь в том, чтобы это стало привычкой. Учитесь вкусно и правильно их готовить,

– резюмировала Светлана Никитчук.