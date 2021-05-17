Смачна і легка вечеря: 3 простих рецепти для тих, хто худне

Кожен день у нас виникає питання, що нового приготувати на вечерю для себе та сім'ї. Всі ми прагнемо, щоб їжа була корисною й смачною.
Однак ніхто не хоче витрачати на приготування їжі багато часу. У цьому випадку допоможуть рецепти, якими поділилася фітнес-експертка й нутриціологиня Катерина Медушкіна.
Цікаво Салат із кульбаби: що в ньому особливого та як приготувати
1. Яєчний салат з кальмарами
На 100 грамів: 63,94 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 10,16/1,4/2,28.
Інгредієнти:
- Відварені кальмари – 150 грамів.
- Відварений білок курячого яйця – 1 штука.
- Огірок – 100 грамів.
- Салат айсберг або інша листова зелень – 50 грамів.
- Натуральний йогурт до 6% жирності – 40 грамів.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
Як готувати:
- Нарізаємо всі інгредієнти на свій смак, перемішуємо.
- Заправляємо салат йогуртом, солимо й перчимо. ⠀
Смачний салат можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото 1000.menu
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2. Омлет зі стручковою квасолею
На 100 грамів: 55 кКал.
БЖВ: 5,1/2,45/2,95.
Інгредієнти:
- Яйця – 2 штуки (1 ціле + білок).
Молоко 1% – 50 мілілітрів.
Стручкова квасоля – 150 грамів.
Сіль – за смаком.
Перець – за смаком.
Зелень – за смаком.
Як приготувати:
- Заморожену квасолю необхідно тушкувати на повільному й середньому вогні до м'якості (близько 15 хвилин). Солимо.
- Яйця збиваємо до стійкої піни, додаємо молоко та зелень. Солимо, перчимо.
- Яєчною сумішшю заливаємо приготовлену квасолю та доводимо до готовності під кришкою.
Неймовірний омлет сподобається як дорослим, так і дітям / Фото lifehacker
3. Сирно-овочевий салат
На 100 грамів: 58,96 кКал.
БЖВ: 7,16/1,94/3,24.
Інгредієнти:
- Помідор – 50 грамів.
- Зелений солодкий перець – 50 грамів.
- Огірок – 50 грамів.
- Сир розсипчастий / зернений жирністю до 5% – 100 грамів.
- Сіль – за смаком.
- Спеції – за смаком.
- Зелень (кріп, петрушка, кінза) – 20 грамів.
Як приготувати:
- Всі овочі та зелень миємо, сушимо й нарізаємо.
- Додаємо сир, сіль та спеції. Перемішуємо.
Сирно-овочевий салат відмінно підійде для вечері / Фото 1000.menuУвага! Перед подачею салат можна ненадовго поставити у холодильник.