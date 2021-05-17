Смачна і легка вечеря: 3 простих рецепти для тих, хто худне

17 травня 2021 , 15:29
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Джерело:

Інстаграм Катерини Медушкіної

Кожен день у нас виникає питання, що нового приготувати на вечерю для себе та сім'ї. Всі ми прагнемо, щоб їжа була корисною й смачною.

Однак ніхто не хоче витрачати на приготування їжі багато часу. У цьому випадку допоможуть рецепти, якими поділилася фітнес-експертка й нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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1. Яєчний салат з кальмарами

На 100 грамів: 63,94 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 10,16/1,4/2,28.

Інгредієнти:

  • Відварені кальмари – 150 грамів.
  • Відварений білок курячого яйця – 1 штука.
  • Огірок – 100 грамів.
  • Салат айсберг або інша листова зелень – 50 грамів.
  • Натуральний йогурт до 6% жирності – 40 грамів.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.

Як готувати:

  • Нарізаємо всі інгредієнти на свій смак, перемішуємо.
  • Заправляємо салат йогуртом, солимо й перчимо. ⠀

Смачний салат можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото 1000.menu

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2. Омлет зі стручковою квасолею

На 100 грамів: 55 кКал.
БЖВ: 5,1/2,45/2,95.

Інгредієнти:

  • Яйця – 2 штуки (1 ціле + білок).
    Молоко 1% – 50 мілілітрів.
    Стручкова квасоля – 150 грамів.
    Сіль – за смаком.
    Перець – за смаком.
    Зелень – за смаком.

Як приготувати:

  • Заморожену квасолю необхідно тушкувати на повільному й середньому вогні до м'якості (близько 15 хвилин). Солимо.
  • Яйця збиваємо до стійкої піни, додаємо молоко та зелень. Солимо, перчимо.
  • Яєчною сумішшю заливаємо приготовлену квасолю та доводимо до готовності під кришкою.

Неймовірний омлет сподобається як дорослим, так і дітям / Фото lifehacker

3. Сирно-овочевий салат

На 100 грамів: 58,96 кКал.
БЖВ: 7,16/1,94/3,24.

Інгредієнти:

  • Помідор – 50 грамів.
  • Зелений солодкий перець – 50 грамів.
  • Огірок – 50 грамів.
  • Сир розсипчастий / зернений жирністю до 5% – 100 грамів.
  • Сіль – за смаком.
  • Спеції – за смаком.
  • Зелень (кріп, петрушка, кінза) – 20 грамів.

Як приготувати:

  • Всі овочі та зелень миємо, сушимо й нарізаємо.
  • Додаємо сир, сіль та спеції. Перемішуємо.

Сирно-овочевий салат відмінно підійде для вечері / Фото 1000.menu

Увага! Перед подачею салат можна ненадовго поставити у холодильник.

 

Автор: Наталя Бережна