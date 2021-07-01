Що їсти у спеку та що краще виключити зі свого раціону влітку: перелік продуктів

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Часто ми навіть не замислюємося, що і як потрібно їсти, щоб не навантажувати організм у жаркі дні. Сьогодні на Актив 24 ділимося кількома важливими правилами здорового харчування влітку та розповідаємо, які продукти допоможуть легше перенести спеку.