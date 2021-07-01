Что есть в жару и что лучше исключить из своего рациона летом: перечень продуктов

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Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть, чтобы не нагружать организм в жаркие дни. Сегодня на Актив 24 делимся несколькими важными правилами здорового питания летом и рассказываем, какие продукты помогут легче перенести жару.