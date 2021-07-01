Что есть в жару и что лучше исключить из своего рациона летом: перечень продуктов
Источник:инстаграм Наталии Макиенко
Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть, чтобы не нагружать организм в жаркие дни. Сегодня на Актив 24 делимся несколькими важными правилами здорового питания летом и рассказываем, какие продукты помогут легче перенести жару.
Лето – не только солнечный и теплый сезон, но и период отеков, замедленного пищеварения и нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Диетолог Наталья Макиенко рассказала, какие продукты следует исключить полностью или заменить на альтернативные.
К слову Демонизация сахара и обязательный завтрак: 5 типичных ошибок здорового питания
Продукты, которые можно заменить
- Вместо белого сахара лучше есть мед, ферментированные сиропы или кокосовый сахар. Все перечисленные альтернативы можно здоровым людям, но тоже в минимальном количестве.
- Белый длиннозерный рис замените на коричневый или хотя бы длинномерный.
- Коровье молоко замените на кокосовое или любое растительное.
- Вместо муки высшего сорта используйте муку с полбы или коричневого риса.
- Желтые сыры лучше не брать, а выбирать белые.
Что лучше исключить из рациона (особенно при повышенном давлении и "плохом холестерине")
- Красное мясо;
- Креветки;
- Алкоголь;
- Напитки с кофеином;
- Глютен;
- Острые специи (имбирь, паприка, чили, куркума);
- Сливочное масло;
- Свинина и субпродукты;
- Коктейли с алкоголем и сладкой газированной водой.
Что можно есть в жаркие дни
- Белое мясо и рыба;
- Яйца,
- Нут и хумус;
- Фрукты и ягоды;
- Овощи;
- Крупы;
- Цельнозерновые продукты с глютеном (2 – 3 раза в неделю)
- Растительные масла;
- Авокадо;
- Орехи и семена.
Читайте также Только поела и уже голодная: какие продукты вызывают аппетит
Кроме этого, диетолог советует делать детокс-день каждую неделю. Это поможет улучшить пищеварение, улучшить качество кожи, придаст энергии и бодрости.