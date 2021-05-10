Що їсти на сніданок, щоб худнути: прості поради, які допоможуть знизити вагу

Ні дня кого не секрет, що для зниження ваги важливо збалансовано харчуватися. Потрібен дефіцит калорій, який допоможе стати стрункішою.

Важливо також правильно розставляти продукти харчування протягом дня. Що потрібно їсти на сніданок, щоб позбавитися від зайвої ваги, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу та здорового способу життя Олена Кален.

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Правильне харчування – це збалансований раціон за білками, жирами, повільними та швидкими вуглеводами. Залежно від того, в який період дня вони будуть вжиті в їжу й залежить процес зниження, утримання чи набору маси тіла. Необхідно відзначити, що всі продукти важливі для організму й насичують його різними поживними компонентами,

– зазначила Кален.

Як правильно снідати

Крупи, каші, горіхи, фрукти, сухофрукти, солодощі, картопля – ці продукти ідеально підійдуть для сніданку.

На сніданок краще вживати повільні й швидкі вуглеводи. Останні містять багато глюкози й калорій, тому організм має витратити цю енергію протягом дня. Своєю чергою повільні вуглеводи поступово виділяють глюкозу, вона засвоюється, не відкладаючись у вигляді жиру в тілі.

Інжир допоможе "розігнати" метаболізм / Фото Pixabay

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Наприклад, картопля дуже калорійна й багата на крохмаль, і може перетворитися на жир. Але якщо з'їсти її вранці – протягом дня калорії будуть витрачені. Водночас інжир і курага сприяють прискоренню метаболізму й переварюванню їжі.

Яблука, за словами Олени Кален, сприяють поліпшенню роботи шлунка й кишечника. З цієї причини їх краще вживати у першій половині дня.

А ось з'їдене ввечері свіже яблуко може спровокувати дискомфорт і підвищити кислотність шлунка,

– резюмувала експертка.