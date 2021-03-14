Що їсти, щоб зігрітися: дієтологиня назвала корисні продукти

За вікном вже весна, однак все ще холодно і зимно. Для того щоб зігрітися, потрібно обирати правильні продукти.

Які продукти харчування потрібно їсти, щоб зігрітися, розповіла лікарка-дієтологиня Юліана Ергешова.

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Коренеплоди

За словами Ергешової, йдеться про ріпу, картоплю, батат та буряк. Ці коренеплоди містять велику кількість клітковини і довго перетравлюються. Це дозволяє виробляти у процесі травлення велику кількість тепла. Овочі можна запікати, тушкувати та використовувати для приготування супів.

Складні вуглеводи

Крупи, бобові, цільнозернові вироби – продукти, які є складними вуглеводами. Вони довго перетравлюються і вивільняють енергію.

Банани

Цей фрукт містить вітамін В, який допомагає у роботі щитовидної залози та наднирників. Ці залози відповідають за терморегуляцію.

Їжа, багата на залізо

Люди, що мають дефіцит заліза мерзнуть більше за тих, у кого воно в нормі. Тому, додаємо продукти багаті на залізо, щоб виправити ситуацію. Червоне м'ясо, печінка, птиця, шпинат, бобові – в бій,

– зазначила Ергешова.

Буряк – один з продуктів, що допомагає зігрітися / Фото Pixabay

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Топлене вершкове масло

Масло – висококалорійний продукт та легкозасвоюваний жир. Він не лише добре насичує, однак і корисно впливає на імунітет. Його можна додавати до каш, наприклад.

Сухофрукти та горіхи

Це продукти з високою енергетичною щільністю. Тобто, у малій їх кількості багато енергії. Додати трохи до каші вранці, або взяти на перекус замість шоколадного батончика – чудове рішення. До того ж, вони теж мають залізо в складі,

– додала Юліана Ергешова.

Кава та імбирний чай

Дієтологиня пояснила, що обидва напої підвищують рівень метаболізму та посилюють продукцію тепла тілом. Проте є і мінус – ефект від них короткочасний.

Імбірний чай також допоможе зігрітися / Фото Pixabay

Більше спецій

Такі спеції як тмин, насіння кунжуту, куркума та перець здатні зігрівати. Однак, за словами лікарки, перцем захоплюватись не варто, оскільки він дуже швидко нагріває тіло, людина потіє і охолоджується.