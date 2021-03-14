Що їсти, щоб зігрітися: дієтологиня назвала корисні продукти

Джерело:Інстаграм Юліани Ергешової
За вікном вже весна, однак все ще холодно і зимно. Для того щоб зігрітися, потрібно обирати правильні продукти.
Які продукти харчування потрібно їсти, щоб зігрітися, розповіла лікарка-дієтологиня Юліана Ергешова.
Читайте Від яких продуктів хочеться їсти ще більше: ТОП-5 від експертки
За словами Ергешової, йдеться про ріпу, картоплю, батат та буряк. Ці коренеплоди містять велику кількість клітковини і довго перетравлюються. Це дозволяє виробляти у процесі травлення велику кількість тепла. Овочі можна запікати, тушкувати та використовувати для приготування супів.
Крупи, бобові, цільнозернові вироби – продукти, які є складними вуглеводами. Вони довго перетравлюються і вивільняють енергію.
Цей фрукт містить вітамін В, який допомагає у роботі щитовидної залози та наднирників. Ці залози відповідають за терморегуляцію.
Люди, що мають дефіцит заліза мерзнуть більше за тих, у кого воно в нормі. Тому, додаємо продукти багаті на залізо, щоб виправити ситуацію. Червоне м'ясо, печінка, птиця, шпинат, бобові – в бій,
– зазначила Ергешова.
Буряк – один з продуктів, що допомагає зігрітися / Фото Pixabay
Цікаво Мінус 70 кілограмів за рік: як запрошення на весілля підштовхнуло хлопця на схуднення
Масло – висококалорійний продукт та легкозасвоюваний жир. Він не лише добре насичує, однак і корисно впливає на імунітет. Його можна додавати до каш, наприклад.
Це продукти з високою енергетичною щільністю. Тобто, у малій їх кількості багато енергії. Додати трохи до каші вранці, або взяти на перекус замість шоколадного батончика – чудове рішення. До того ж, вони теж мають залізо в складі,
– додала Юліана Ергешова.
Дієтологиня пояснила, що обидва напої підвищують рівень метаболізму та посилюють продукцію тепла тілом. Проте є і мінус – ефект від них короткочасний.
Імбірний чай також допоможе зігрітися / Фото Pixabay
Такі спеції як тмин, насіння кунжуту, куркума та перець здатні зігрівати. Однак, за словами лікарки, перцем захоплюватись не варто, оскільки він дуже швидко нагріває тіло, людина потіє і охолоджується.