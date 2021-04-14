Можна готувати в піст: 2 корисних рецепти від нутриціологині

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Джерело:

Інстаграм Катерини Медушкіної

У Великий піст кількість продуктів, з яких можна приготувати їжу, суттєво скоротилася. Однак це не означає, що потрібно харчуватися одноманітно.

Смачні рецепти доступні навіть у піст. Двома з них поділилася фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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1. Оладки з кабачка і яблука

На 100 грамів: 101.78 кілокалорій
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 1,86/0,4/21,86.

Інгредієнти:

  • Кабачок – 200 грамів.
  • Зелене яблуко – 1 штука.
  • Борошно рисове – 5 столових ложок.
  • Сода – пів чайної ложки.
  • Сіль – за смаком.
  • Гаряча вода.

Як готувати:

  • Кабачок натираємо на дрібній тертці, яблуко нарізаємо тоненькими скибочками.
  • Борошно розводимо невеликою кількістю теплої води.
  • В половині склянки гарячої води розводимо соду і додаємо в борошно – потрібно отримати рідку консистенцію.
  • У тісто додаємо кабачок і яблуко, перемішуємо і солимо.
  • Нагріваємо сковорідку, змащуємо маслом.
  • Випікаємо оладки по 1,5 хвилини з кожного боку.

Смачні оладки можна їсти в піст / Фото 1000.menu

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2. Зрази з грибами

На 100 грамів: 118 кілокалорій
БЖВ: 6/3/18.

Інгредієнти:

  • Картопля – 870 грамів.
  • Гриби – 500 грамів.
  • Цибуля ріпчаста – 240 грамів
  • Борошно цільнозернове – 120 грамів.
  • Рослинна олія – 30 грамів.
  • Сіль і перець – за смаком.

Готуємо:

  • Подрібнюємо гриби та цибулю.
  • Обсмажуємо цибулю на сковороді, змащеній олією, до золотистого кольору. Додаємо гриби, солимо, перчимо і тушкуємо до випаровування води.
  • Картоплю чистимо, нарізаємо і відварюємо. Добре розминаємо в теплому вигляді, додаємо сіль.
  • Додаємо до картоплі борошно. Тісто має бути крутим, але пластичним. Вимішуємо.

Змоченими водою руками відщипнути 1,5 – 2 столових ложки тіста та сформувати млинець товщиною 1 сантиметр. Викласти 1,5 – 2 чайних ложки начинки, зробити пиріжок. Злегка обваляти зрази в борошні та обсмажити на краплі олії на сковорідці по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки,
– пояснила Катерина Медушкіна.

Подаємо зрази з маложирною сметаною.

Смачні зрази стануть відмінною стравою у піст і не тільки / Фото youtube