Що швидко приготувати любителям яєць: смачний рецепт шакшуки

Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Дуже багато людей обирають на сніданок страви з яєць. Однак всім знайомі рецепти швидко приїдаються та набридають.
На допомогу приходять оригінальні страви, які допоможуть урізноманітнити раціон. Одним з таких є шакшука, рецептом якої поділилася дієтологиня Світлана Фус.
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Шакшука – ідеальна швидка страва для сніданку / Фото Pixabay
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Шакшука сподобається всім, хто любить яйця на сніданок / Фото vkuso