Що швидко приготувати любителям яєць: смачний рецепт шакшуки

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Джерело:

Інстаграм Світлани Фус

Дуже багато людей обирають на сніданок страви з яєць. Однак всім знайомі рецепти швидко приїдаються та набридають.

На допомогу приходять оригінальні страви, які допоможуть урізноманітнити раціон. Одним з таких є шакшука, рецептом якої поділилася дієтологиня Світлана Фус.

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Шакшука

Що знадобиться:

  • Яйця – 2 штуки.
  • Помідори – 2 штуки.
  • Часник – 1 зубчик.
  • Перець болгарський – 1 штука.
  • Цибуля ріпчаста – 1 штука.
  • Зелень – за смаком.
  • Сіль – за смаком.
  • Спеції – за смаком.
  • Оливкова олія.

Шакшука – ідеальна швидка страва для сніданку / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Цибулю і часник очищаємо та дрібно нарізаємо. Обсмажуємо на сковороді.
  • Додаємо дрібно нарізаний перець, очищені та нарізані часточками помідори.
  • Додаємо сіль, перець і спеції за смаком і тушкуємо 15 хвилин.
  • Робимо поглиблення в овочах і вбиваємо туди яйця (важливо: жовток повинен залишитися цілим). Накриваємо кришкою і готуємо до затвердіння білка.

Шакшука сподобається всім, хто любить яйця на сніданок / Фото vkuso

 