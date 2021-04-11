Як приготувати грибний рол за 5 хвилин: смачний перекус для тих, хто худне або постує

Коли тривалий час тримаєш піст чи худнеш, хочеться побалувати себе чимось смачним і корисним. За допомогою простого набору продуктів можна приготувати грибний рол.

На це піде лише кілька хвилин часу. Смачним і швидким рецептом поділилася блогерка Валерія Чепішко.

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Пісний грибний рол за 5 хвилин. Хрустка скоринка, соковита начинка, свіжість зеленої цибулі – ідеальний перекус або навіть вечеря,

– зазначила Чепішко.

Грибний рол за 5 хвилин: що потрібно

КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на весь рол – 243/16/4/35.

Інгредієнти на 1 порцію:

Цибуля – 1 штука.

Печериці – 200 грамів.

Тонкий лаваш – ½ листа (близько 50 грамів).

Хумус – 40 грамів.

Зелена цибуля.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком.

Печериці стануть відмінною начинкою для ролу​ / Фото Pixabay

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Як готувати:

Нарізаємо цибулю та печериці, обсмажуємо до золотистого кольору.

Змащуємо лаваш хумусом і викладаємо грибну начинку.

Посипаємо все зеленою цибулею і звертаємо в рол.

Обсмажуємо на сковороді до хрусткої скоринки.

Смачний рол можна приготувати лише за кілька хвилин​ / Фото miruspehinfo