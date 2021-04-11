Як приготувати грибний рол за 5 хвилин: смачний перекус для тих, хто худне або постує

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Інстаграм Валерії Чепішко

Коли тривалий час тримаєш піст чи худнеш, хочеться побалувати себе чимось смачним і корисним. За допомогою простого набору продуктів можна приготувати грибний рол.

На це піде лише кілька хвилин часу. Смачним і швидким рецептом поділилася блогерка Валерія Чепішко.

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Пісний грибний рол за 5 хвилин. Хрустка скоринка, соковита начинка, свіжість зеленої цибулі – ідеальний перекус або навіть вечеря,
– зазначила Чепішко.

Грибний рол за 5 хвилин: що потрібно

КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на весь рол – 243/16/4/35.

Інгредієнти на 1 порцію:

  • Цибуля – 1 штука.
  • Печериці – 200 грамів.
  • Тонкий лаваш – ½ листа (близько 50 грамів).
  • Хумус – 40 грамів.
  • Зелена цибуля.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.

Печериці стануть відмінною начинкою для ролу​ / Фото Pixabay

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Як готувати:

  • Нарізаємо цибулю та печериці, обсмажуємо до золотистого кольору.
  • Змащуємо лаваш хумусом і викладаємо грибну начинку.
  • Посипаємо все зеленою цибулею і звертаємо в рол.
  • Обсмажуємо на сковороді до хрусткої скоринки.

Смачний рол можна приготувати лише за кілька хвилин​ / Фото miruspehinfo