Що приготувати на вихідних: рецепт смачної сезонної страви

На вихідних завжди хочеться приготувати для сім'ї щось новеньке. У сезон свіжих овочів і фруктів це досить просто.
Однією зі смачних страв є фаршировані кабачки з куркою. Як їх приготувати – розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Фаршировані кабачки
Інгредієнти:
- Кабачки – 3 штуки.
- Куряче філе – 200 грамів.
- Помідор – 1 – 2 штуки. ⠀
- Кріп і петрушка – до смаку.
- Часник - 3 зубчики.
- Грецький йогурт – 200 грамів. ⠀
- Твердий сир – 200 грамів. ⠀
- Сіль – до смаку.
- Перець – до смаку.
Фаршировані кабачки – це просто, смачно й корисно / Фото alizy
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Як приготувати:
- Кабачки миємо й розрізаємо навпіл уздовж. Прибираємо м'якоту, формуючи човники.
- Куряче філе промиваємо та нарізаємо невеликими кубиками.
- Нарізаємо помідор, рубаємо часник і зелень.
- Рубану зелень і часник додаємо в йогурт, перемішуємо.
- Всі нарізані інгредієнти, в тому числі й м'якоту від кабачків, змішуємо, солимо та перчимо, додаємо йогурт із зеленню і часником.
- Фаршируємо кабачки й викладаємо на деко, змащене олією.
- Відправляємо в духовку на 20 – 25 хвилин під 200 градусів.
Через 20 хвилин кабачки посипаємо тертим сиром і знову відправляємо в духовку на 10 хвилин, поки сирна шапочка не зарум'яниться,
– зазначила Світлана Фус.