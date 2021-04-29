Чим здивувати гостей на свята: покроковий рецепт смачної, але простої страви

Напередодні свята Великодня та тривалих вихідних багато хто починає планувати меню. Хочеться приготувати щось просте і водночас незвичайне.
Однією з таких страв є фаршировані гриби. Як їх приготувати розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Продовжую серію смачних і корисних рецептів до святкового великоднього столу. Знаю, як багато хто з вас любить грибочки. Підготували для вас дуже простий та доступний рецепт фаршированих грибів,
– зазначила Боржемська.
Смачні фаршировані гриби
Інгредієнти:
- Консервовані ананаси – 3-4 кільця.
- Сир – 150 грамів.
- Печериці – 15-20 штук (великих).
- Цибуля – 1 штука.
- Готова куряча грудка – ½ штуки.
- Вершки – 3-4 столові ложки.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
- Рослинна олія.
Смачні гриби стануть відмінною стравою до свята / Фото Pixabay
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Як готувати:
- Ананаси, цибулю та грудку дрібно нарізаємо.
- Цибулю обсмажуємо до золотистого кольору.
- Гриби промиваємо, видаляємо ніжки та частину м'якоті. Останню подрібнюємо блендером.
- На сковороді змішуємо готову цибулю, грудку, ананаси та подрібнену грибну м'якоть.
- Додаємо сіль та перець за смаком. Тушкуємо кілька хвилин, додаємо вершки й перемішуємо.
- Капелюшки грибів фаршируємо фаршем і посипаємо тертим сиром.
- Викладаємо гриби в форму, злегка змащену олією.
- Ставимо страву в розігріту духовку й готуємо 10-15 хвилин за температури 180°С.