Чим здивувати гостей на свята: покроковий рецепт смачної, але простої страви

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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Напередодні свята Великодня та тривалих вихідних багато хто починає планувати меню. Хочеться приготувати щось просте і водночас незвичайне.

Однією з таких страв є фаршировані гриби. Як їх приготувати розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Продовжую серію смачних і корисних рецептів до святкового великоднього столу. Знаю, як багато хто з вас любить грибочки. Підготували для вас дуже простий та доступний рецепт фаршированих грибів,
– зазначила Боржемська.

Смачні фаршировані гриби

Інгредієнти:

  • Консервовані ананаси – 3-4 кільця.
  • Сир – 150 грамів.
  • Печериці – 15-20 штук (великих).
  • Цибуля – 1 штука.
  • Готова куряча грудка – ½ штуки.
  • Вершки – 3-4 столові ложки.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.
  • Рослинна олія.

Смачні гриби стануть відмінною стравою до свята / Фото Pixabay

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Як готувати:

  • Ананаси, цибулю та грудку дрібно нарізаємо.
  • Цибулю обсмажуємо до золотистого кольору.
  • Гриби промиваємо, видаляємо ніжки та частину м'якоті. Останню подрібнюємо блендером.
  • На сковороді змішуємо готову цибулю, грудку, ананаси та подрібнену грибну м'якоть.
  • Додаємо сіль та перець за смаком. Тушкуємо кілька хвилин, додаємо вершки й перемішуємо.
  • Капелюшки грибів фаршируємо фаршем і посипаємо тертим сиром.
  • Викладаємо гриби в форму, злегка змащену олією.
  • Ставимо страву в розігріту духовку й готуємо 10-15 хвилин за температури 180°С.

 