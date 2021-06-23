Що приготувати на обід тим, хто худне: два смачних варіанти

У літню спеку апетит є не завжди. Для того щоб підтримувати організм і тіло у відмінній формі, важливо правильно харчуватися.

Вдалими стравами стануть котлети з кабачком з курячої грудки та ризотто з грибами. Рецептами поділилася експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Ці страви не лише урізноманітнять раціон, допоможуть знизити вагу, але і заощадять час на приготування їжі,

– зазначила Кален.

Котлети з кабачком з курячої грудки

Інгредієнти:

Куряча грудка – 500 грамів.

Кабачок - ½ штуки.

Цибуля – до смаку.

Морква – до смаку.

Зелень – до смаку.

Сіль – до смаку.

Перець – до смаку.

Як приготувати:

Грудку нарізаємо дрібними шматочками.

Кабачок натираємо і віджимаємо з нього зайву рідину.

Змішуємо грудку і кабачок, додаємо туди нарізані моркву, цибулю, спеції та зелень.

Формуємо котлети й відправляємо в духовку на 20 хвилин.

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М'ясо птиці містить білок, вітаміни групи В, А, С і Е. Також куряча грудка багата амінокислотами. Наприклад, такими як триптофан, ізолейцин, валін. Вони допоможуть підтримати гарний настрій і високу працездатність,

– уточнила Олена Кален.

За її словами, у складі кабачка є калій і магній, які забезпечують організм силами.

Ризотто з грибами

Інгредієнти:

Рис арборіо – 50 грамів.

Гриби – 500 грамів.

Ріпчаста цибуля – 1 штука.

Морква – 1 штука.

Базилік – до смаку.

Сіль – до смаку.

Як приготувати:

Гриби обсмажуємо з цибулею та морквою.

Додаємо на сковороду рис, воду і сіль, перемішуємо в міру приготування.

Перед подачею прикрашаємо свіжим базиліком.

Рис арборіо не містить глютен. До його складу входять вітаміни групи В, РР, калій, кальцій, фосфор залізо. Гриби багаті білком і мінералами, які допомагають зміцнити імунітет. У поєднанні з рисом вони допомагають швидше насититися і уникнути занадто частих перекусів,

– резюмувала експертка.