Что приготовить на обед тем, кто худеет: два вкусных варианта

В летнюю жару аппетит есть не всегда. Для того чтобы поддерживать организм и тело в отличной форме, важно правильно питаться.

Подходящими блюдами станут котлеты с кабачком из куриной грудки и ризотто с грибами. Рецептами поделилась эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Эти блюда не только разнообразят рацион, помогут снизить вес, но и сэкономят время на приготовление пищи,

– отметила Кален.

Котлеты с кабачком из куриной грудки

Ингредиенты:

Куриная грудка – 500 грамм.

Кабачок – ½ штуки.

Лук – по вкусу.

Морковь – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Как приготовить:

Грудку нарезаем мелкими кусочками.

Кабачок натираем и отжимаем из него лишнюю жидкость.

Смешиваем грудку и кабачок, добавляем туда нарезанные морковь, лук, специи и зелень.

Формируем котлеты и отправляем в духовку на 20 минут.

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Мясо птицы содержит белок, витамины группы В, А, С и Е. Также куриная грудка богата аминокислотами. Например, такими как триптофан, изолейцин, валин. Они помогут поддержать хорошее настроение и высокую работоспособность,

– уточнила Елена Кален.

По ее словам, в составе кабачка есть калий и магний, которые обеспечивают организм силами.

Ризотто с грибами

Ингредиенты:

Рис арборио – 50 грамм.

Грибы – 500 грамм.

Репчатый лук – 1 штука.

Морковь – 1 штука.

Базилик – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Как приготовить:

Грибы обжариваем с луком и морковью.

Добавляем на сковороду рис, воду и соль, перемешиваем по мере приготовления.

Перед подачей украшаем свежим базиликом.

Рис арборио не содержит глютен. В его состав входят витамины группы В, РР, калий, кальций, фосфор железо. Грибы богаты белком и минералами, которые помогают укрепить иммунитет. В сочетании с рисом они помогают быстрее насытиться и избежать слишком частых перекусов,

– резюмировала эксперт.