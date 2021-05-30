Складаємо меню: 5 варіантів здорового та смачного обіду

30 травня 2021 , 12:54
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Джерело:

інстаграм Анни Гоголєвої

Обід – один з найважливіших прийомів їжі протягом дня. Він має складатися з правильних продуктів харчування.

Для цього необхідно скласти меню. 5 варіантів правильного та смачного обіду назвала дієтологиня та нутриціологиня Анна Гоголєва.

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Люблю те, що легко, швидко й корисно. Пам'ятайте, що здорове харчування направлено на залуження організму та запуск механізму регенерації клітин. Мета здорового харчування – очистити, наситити, засвоїти максимум корисного!
– зазначила Гоголєва.

За словами дієтологині, необхідно стежити за кількістю цукрів у меню.

5 варіантів здорового обіду

1. Салат з листовою зеленню (крессалат, базилік):

  • Яйце відварне перепелине – 4 штуки.
  • Помідори черрі – 200 грамів.
  • Авокадо – 200 грамів.
  • Креветки, криль, мідії – 200 грамів.
  • Оливкова олія – 2-3 столові ложки.

Додавайте в раціон більше овочів / Фото Pixabay

2. Овочеві оладки + свіжий овочевий салат + 1 столова ложка насіння кунжуту чи чорного кмину.

  • Овочі сезонні: кабачки, гарбуз, морква. Дрібно натираємо на тертці, віджимаємо зайву рідину.
  • Борошно безглютенове (нутове, рисове, гречане, амарантове).
  • Зелень листова.
  • Прянощі, спеції – за смаком.
  • Яйце.
  • Кефір мигдальний (або натуральний овечий/козячий йогурт).

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3. Супи, борщі – строго без засмажки та м'ясних бульйонів.

  • Салат овочевий або каша з салатом/овочами/квашеною капустою.

Овочеві салати слід їсти щодня​ / Фото Pixabay

4 варіант:

  • Запечені овочі, коренеплоди (сезонні).
Анна Гоголєва уточнила, що також можна приготувати вінегрет, однак солоний огірок в ньому замінити квашеною капустою, а картоплю – коренем селери.
  • Риба на пару чи в духовці.
  • Огірок/листова зелень.

5 варіант:

  • Каша (пшоно, гречка, амарант, кіноа).
  • Овочі.

 

Автор: Наталя Бережна