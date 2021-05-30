Складаємо меню: 5 варіантів здорового та смачного обіду

Обід – один з найважливіших прийомів їжі протягом дня. Він має складатися з правильних продуктів харчування.
Для цього необхідно скласти меню. 5 варіантів правильного та смачного обіду назвала дієтологиня та нутриціологиня Анна Гоголєва.
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Люблю те, що легко, швидко й корисно. Пам'ятайте, що здорове харчування направлено на залуження організму та запуск механізму регенерації клітин. Мета здорового харчування – очистити, наситити, засвоїти максимум корисного!
– зазначила Гоголєва.
5 варіантів здорового обіду
1. Салат з листовою зеленню (крессалат, базилік):
- Яйце відварне перепелине – 4 штуки.
- Помідори черрі – 200 грамів.
- Авокадо – 200 грамів.
- Креветки, криль, мідії – 200 грамів.
- Оливкова олія – 2-3 столові ложки.
Додавайте в раціон більше овочів / Фото Pixabay
2. Овочеві оладки + свіжий овочевий салат + 1 столова ложка насіння кунжуту чи чорного кмину.
- Овочі сезонні: кабачки, гарбуз, морква. Дрібно натираємо на тертці, віджимаємо зайву рідину.
- Борошно безглютенове (нутове, рисове, гречане, амарантове).
- Зелень листова.
- Прянощі, спеції – за смаком.
- Яйце.
- Кефір мигдальний (або натуральний овечий/козячий йогурт).
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3. Супи, борщі – строго без засмажки та м'ясних бульйонів.
- Салат овочевий або каша з салатом/овочами/квашеною капустою.
Овочеві салати слід їсти щодня / Фото Pixabay
4 варіант:
- Запечені овочі, коренеплоди (сезонні).
- Риба на пару чи в духовці.
- Огірок/листова зелень.
5 варіант:
- Каша (пшоно, гречка, амарант, кіноа).
- Овочі.