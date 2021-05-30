Составляем меню: 5 вариантов здорового и вкусного обеда

Обед – один из важнейших приемов пищи в течение дня. Он должен состоять из правильных продуктов питания.

Для этого необходимо составить меню. 5 вариантов правильного и вкусного обеда назвала диетолог и нутрициолог Анна Гоголева.

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Люблю то, что легко, быстро и полезно. Помните, что здоровое питание направлено на ощелачивание организма и запуск механизма регенерации клеток. Цель здорового питания – очистить, напитать, усвоить максимум полезного!

– отметила Гоголева.

5 вариантов здорового обеда

1. Салат с листовой зеленью (кресс-салат, базилик):

Яйцо отварное перепелиное – 4 штуки.

Помидоры черри – 200 грамм.

Авокадо – 200 грамм.

Креветки, криль, мидии – 200 грамм.

Оливковое масло – 2-3 столовые ложки.

По словам диетолога, необходимо следить за количеством сахаров в меню.

Добавляйте в рацион больше овощей / Фото Pixabay

2. Овощные оладьи + свежий овощной салат + 1 столовая ложка семян кунжута или черного тмина:

Овощи по сезону: кабачки, тыква, морковь. Мелко натираем на терке, отжимаем лишнюю жидкость.

Мука безглютеновая (нутовая, рисовая, гречневая, амарантовая).

Зелень листовая.

Пряности, специи – по вкусу.

Яйцо.

Кефир миндальный (или натуральный овечий/козий йогурт).

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3. Супы, борщи – строго без зажарки и мясных бульонов.

Салат овощной или каша с салатом/овощами/квашеной капустой.

Овощные салаты следует есть каждый день / Фото Pixabay

4 вариант:

Запеченные овощи, корнеплоды (по сезону).

Рыба на пару или в духовке.

Огурец/листовая зелень.

5 вариант:

Каша (пшено, гречка, амарант, киноа).

Овощи.

Анна Гоголева уточнила, что также можно приготовить винегрет, однако соленый огурец в нем заменить квашеной капустой, а картофель – корнем сельдерея.