Що приготувати з дитиною на кухні: ідеальна сімейна страва

Діти, дивлячись на дорослих, часто хочуть "погосподарювати" на кухні. Наприклад, приготувати щось смачне.

Для цього слід підбирати прості та цікаві страви. Як приготувати болгарський перець, фарширований омлетом, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Перець, фарширований омлетом, – страва, яка відмінно підійде для прихильників правильного харчування, дитячих експериментів на кухні, а також для тих, кому набрид звичайний омлет на сніданок,

– зазначила Фус.

Перець, фарширований омлетом

Інгредієнти:

Перець солодкий – 3 штуки.

Яйце куряче – 4 штуки.

Сир моцарела – 120 грамів.

Філе куряче відварне чи будь-яке інше м'ясо – 120 грамів.

Молоко – 100 мілілітрів.

Цибуля зелена – 2 – 3 пера.

Шпинат – 50 грамів.

Сіль – до смаку.

Перець, фарширований омлетом, – страва, яку сподобається готувати дітям / Фото brainstudy

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Як приготувати: