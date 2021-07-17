Что приготовить с ребенком на кухне: идеальное семейное блюдо

Дети, глядя на взрослых, часто хотят "похозяйничать" на кухне. Например, приготовить что-то вкусное.

Для этого следует подбирать простые и интересные блюда. Как приготовить болгарский перец, фаршированный омлетом, рассказала диетолог Светлана Фус.

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Перец, фаршированный омлетом, – блюдо, которое отлично подойдет для приверженцев правильного питания, детских экспериментов на кухне, а также для тех, кому надоел обычный омлет на завтрак,

– отметила Фус.

Перец, фаршированный омлетом

Ингредиенты:

Перец сладкий – 3 штуки.

Яйцо куриное – 4 штуки.

Сыр моцарелла – 120 грамм.

Филе куриное отварное или любое другое мясо – 120 грамм.

Молоко – 100 миллилитров.

Лук зеленый – 2 – 3 пера.

Шпинат – 50 грамм.

Соль – по вкусу.

Перец, фаршированный омлетом, – блюдо, которое понравится готовить детям / Фото brainstudy

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Как приготовить: