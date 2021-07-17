Что приготовить с ребенком на кухне: идеальное семейное блюдо

17 июля 2021 , 09:29
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Инстаграм Светланы Фус

Дети, глядя на взрослых, часто хотят "похозяйничать" на кухне. Например, приготовить что-то вкусное.

Для этого следует подбирать простые и интересные блюда. Как приготовить болгарский перец, фаршированный омлетом, рассказала диетолог Светлана Фус.

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Перец, фаршированный омлетом, – блюдо, которое отлично подойдет для приверженцев правильного питания, детских экспериментов на кухне, а также для тех, кому надоел обычный омлет на завтрак,
– отметила Фус.

Перец, фаршированный омлетом

Ингредиенты:

  • Перец сладкий – 3 штуки.
  • Яйцо куриное – 4 штуки.
  • Сыр моцарелла – 120 грамм.
  • Филе куриное отварное или любое другое мясо – 120 грамм.
  • Молоко – 100 миллилитров.
  • Лук зеленый – 2 – 3 пера.
  • Шпинат – 50 грамм.
  • Соль – по вкусу.

Перец, фаршированный омлетом, – блюдо, которое понравится готовить детям / Фото brainstudy

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Как приготовить:

  • Перец разрезаем пополам, удаляем семена и перегородки.
  • Отварное мясо нарезаем небольшими кубиками.
  • Сыр натираем на терке, зеленый лук нарезаем.
  • В миску разбиваем яйца, солим и сбиваем вилкой.
  • Добавляем молоко и хорошо перемешиваем.
  • Бросаем зеленый лук, шпинат и отварное мясо.
  • Треть сыра откладываем, остальное вмешиваем в яичную начинку.
  • Кладем перец в форму для запекания, смазанную маслом.
  • Распределяем яичную смесь между перцами и посыпаем оставшимся сыром.
  • Отправляем в разогретую до 175 градусов духовку на 35 – 40 минут. 

 

Автор: Наталя Бережна