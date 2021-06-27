Що прибрати з раціону у спеку: нутриціологиня назвала перелік продуктів

У літні місяці особливо важливо стежити за харчуванням. З раціону слід виключити певні продукти.

Це пов'язано з тим, що вони важко переносяться організмом у спекотну погоду. Що краще прибрати з раціону – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Як харчуватися влітку

Найоптимальніша система харчування влітку – це нежирна птиця/риба, яйця, кисломолочні продукти, овочі, фрукти, ягоди. На цьому можна зробити акцент і кайфонути від сезонності. Звичайно, гарніри теж можуть бути, але майже всі вони можуть бути важкими, а деяким просто їх не хочеться,

– зазначила Усенко.

За її словами, влітку рекомендується прибрати:

смажене;

жирне;

солоне та копчене;

жирне солодке (наприклад, морозиво);

біле борошно і все з нього;

фастфуд і картоплю фрі.

Картоплю фрі не слід їсти влітку / Фото Pixabay

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У спеку понад 30 градусів організм фізично не може перетравлювати таку їжу. Потрібно допомагати йому... Навіщо?! Якщо не допомагати організму, то у вас просто не буде енергії, буде млявий стан, сонливість, і спека переноситиметься складніше. Не перевантажуйте себе і свій організм – він не гумовий,

– резюмувала Ольга Усенко.

Влітку слід відмовитися від копченостей / Фото Pixabay​