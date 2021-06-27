Что убрать из рациона в жару: нутрициолог назвала перечень продуктов
Источник:Инстаграм Ольги Усенко
В летние месяцы особо важно следить за питанием. Из рациона следует исключить определенные продукты.
Это связано с тем, что они тяжело переносятся организмом в жаркую погоду. Что лучше убрать из рациона – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
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Как питаться летом
Самая оптимальная система питания летом – это нежирная птица/рыба, яйца, кисломолочные продукты, овощи, фрукты, ягоды. На этом можно сделать акцент и кайфонуть от сезонности. Конечно, гарниры тоже могут быть, но многим они могут быть тяжелые, а некоторым просто их не хочется,
– отметила Усенко.
По ее словам, летом рекомендуется убрать:
- жареное;
- жирное;
- соленое и копченое;
- жирное сладкое (например, мороженое);
- белую муку и все из нее;
- фастфуд и картошку фри.
Картошку фри не следует есть летом / Фото Pixabay
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В жару свыше 30 градусов организм физически не может переваривать такую пищу. Нужно помогать ему… Зачем?! Если не помогать организму, то у вас попросту не будет энергии, будет вялое состояние, сонливость, и жара будет переноситься сложнее. Не перегружайте себя и свой организм – он не резиновый,
– резюмировала Ольга Усенко.
Летом следует отказаться от копченостей / Фото Pixabay