Чим підживитися під час тривалої прогулянки: перелік корисних перекусів

29 травня 2021 , 08:11
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Джерело:

інстаграм Наді Андрєєвої

З приходом тепла ми починаємо довше гуляти. І не завжди є можливість вернутися додому на обід. Тому пропонуємо брати на прогулянку корисні перекуси. Які саме – читайте далі у нашому матеріалі.

Як радить нутриціологиня Надя Андрєєва, готуйте заздалегідь перекуси для тривалих прогулянок і пікніків. Це дуже важливий момент, про який варто подбати. Інакше зголоднівши в парку або на вулиці, ви, швидше за все, купите щось готове в магазині. А це – не завжди здорова їжа.

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Чим можна перекусити під час прогулянки

  • Гречане молоко, збите з чорницею, горіхи і бутерброд.
  • Перепелині яйця, огірки, чіпси з водоростей і мигдальне молоко.
  • Яблука, морква і горіховий урбеч.
  • Домашній хліб, салат і нарине з козячого молока.
  • Шоколадна паста і хліб.
  • Ягоди і горіхи.
  • Козячий сир і овочі.
  • Хумус з овочами.
  • Мафіни з овочами з нутового борошна.
  • Сочевичні коржі з козячим сиром або хумусом.

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Автор: Назарій Сорока