Чим підживитися під час тривалої прогулянки: перелік корисних перекусів

З приходом тепла ми починаємо довше гуляти. І не завжди є можливість вернутися додому на обід. Тому пропонуємо брати на прогулянку корисні перекуси. Які саме – читайте далі у нашому матеріалі.
Як радить нутриціологиня Надя Андрєєва, готуйте заздалегідь перекуси для тривалих прогулянок і пікніків. Це дуже важливий момент, про який варто подбати. Інакше зголоднівши в парку або на вулиці, ви, швидше за все, купите щось готове в магазині. А це – не завжди здорова їжа.
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Чим можна перекусити під час прогулянки
- Гречане молоко, збите з чорницею, горіхи і бутерброд.
- Перепелині яйця, огірки, чіпси з водоростей і мигдальне молоко.
- Яблука, морква і горіховий урбеч.
- Домашній хліб, салат і нарине з козячого молока.
- Шоколадна паста і хліб.
- Ягоди і горіхи.
- Козячий сир і овочі.
- Хумус з овочами.
- Мафіни з овочами з нутового борошна.
- Сочевичні коржі з козячим сиром або хумусом.
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